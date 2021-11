Android 12L, come ben sappiamo, è la versione del sistema operativo di Google pensata soprattutto per introdurre importanti migliorie e funzionalità aggiuntive per tablet, dispositivi pieghevoli e Chromebook. Fin dall’inizio si pensava che gli smartphone sarebbero stati interessati solo marginalmente, ma in realtà le ultime informazioni pubblicate in rete ci svelano che Android 12L avrà interessanti novità anche per gli smartphone.

Le novità di Android 12L per gli smartphone

Le prime informazioni ci indicano che saranno aggiunte piccole novità per quanto riguarda la scelta del wallpaper direttamente dal launcher AOSP, il ritorno dei controlli del volume per i dispositivi Chromecast, il supporto ai temi dinamici in AOSP e anche l’animazione di avvio in Material You.

Secondo Esper, però, a partire da Android 12L, gli sviluppatori avranno l’opportunità di sovrascrivere le preferenze di orientamento delle finestre delle applicazioni per offrire un’esperienza sui foldable più gradevole. Google sta implementando le API Audio Spatializer per dare modo alle applicazioni di determinare se il dispositivo utilizzato dispone del supporto all’audio spaziale; viene anche aggiunto il supporto a tre sistemi di tracking audio per gli accessori (come le cuffie) muniti di accelerometri e giroscopi: in questo modo Android 12L sarà in grado di gestire la direzione di diffusione dell’audio per offrire un’esperienza di ascolto superlativa.

VoiceInteractionSession API si pensa offrirà nuove potenzialità per alcuni campi di utilizzo di Google Assistant, mentre il team di sviluppo di Google ha riabilitato due API per la gestione dello spazio di archiviazione esterno precedentemente deprecate dall’arrivo dello Scoped Storage.

La versione finale di Android 12L è attesa per il Q1 2022

La beta di Android 12L per i dispositivi Pixel supportati sarà disponibile a partire dal mese di dicembre, con una successiva a gennaio e un’altra definitiva durante il mese di febbraio. La beta attesa per il prossimo mese sarà la prima a portare le API di livello 32 mentre, sempre secondo Esper, la versione finale di Android 12L per i Pixel sarà disponibile “prima della fine del Q1 2022.”

Ad oggi è ancora poco chiaro quanti e quali saranno i dispositivi al di fuori dei Pixel che potranno partecipare alle beta di Android 12L, sebbene Lenovo abbia già fatto sapere che sarà disponibile per il tablet P12 Pro e che Samsung Galaxy Z Fold3 5G riceverà sicuramente la build anche se non si sa bene quando.

