Dopo il rickroll su Android Auto, sembra che Google stia lanciando l’ennesimo easter egg, ma questa volta è uno di quelli che non si dovrebbe vedere spesso se la Ricerca Google farà bene il suo dovere.

Prossimamente, quando si cercherà qualcosa per cui il motore di ricerca di Google non sarà in grado di restituire alcun risultato, apparirà un simpatico troll che pesca sul ghiaccio.

Cliccando su di esso il troll tirerà fuori dall’acqua numerosi oggetti, quindi reagirà a ciò che ha pescato per poi gettarlo in un secchio in attesa.

La Ricerca Google propone un mini gioco quando non trova alcun risultato

Il mini gioco è accompagnato da alcuni suggerimenti come assicurarsi che tutte le parole siano state digitate correttamente, provare con parole chiave diverse o più generiche, altrimenti ridurre il numero di termini di ricerca.

Purtroppo sembra che questo easter egg non sia ancora ampiamente disponibile, ma è probabile che tutti lo vedranno prima o poi, nel caso la Ricerca Google non riesca a fornire alcun risultato.

Il mese scorso il colosso di Mountain View ha annunciato l’introduzione di un’altra simpatica novità che sarà particolarmente apprezzata dagli utenti più curiosi, mentre la scorsa settimana Google Chrome per Android ha iniziato a testare una nuova UI per download e altre notifiche.

