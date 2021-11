Google Chrome per Android testa una nuova UI per download e altre notifiche

Google Chrome per Android ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni e, mentre il più recente e significativo attiene indubbiamente all’adozione del Material You di Android 12, adesso è in fase di test una rivisitazione della UI relativa ai download e ad altri avvisi mostrati nell’app attraverso la classica snackbar in basso.

Google Chrome: nuova UI per download e notifiche (test)

Quando si effettua il download di un file o di un’immagine, Google Chrome per Android mostra una snackbar nella parte bassa della schermata che include il nome del file scaricato e la possibilità di conoscerne maggiori dettagli e, a download completato, l’opzione Apri e il tasto di chiusura.

Adesso, come detto in apertura, Google sta lavorando per modernizzare l’aspetto del proprio browser mobile: sono in corso i test di un nuovo banner dedicato che prende il posto della snackbar menzionata e viene mostrato nella parte alta della schermata.

Oltre a presentare forme più in linea col design language di Android 12, questo nuovo banner si segnala per le maggiori informazioni rese subito visibili, come le dimensioni del file e il dominio del sito da cui viene effettuato il download. “Dettagli” e “Apri” rimagono comunque presenti nella parte destra del banner, mentre il tasto di chiusura è rimpiazzato dalla possibilità di eliminazione della notifica tramite uno swipe verso destra o verso sinistra.

L’aspetto generale è chiaramente più moderno e gradevole, ma probabilmente sarebbe stato più comodo mostrare tale banner nella parte bassa della schermata.

Lo stesso banner viene impiegato anche per altri avvisi pop-up e notifiche di Google Chrome.

Come scaricare l’ultima versione di Google Chrome per Android

La versione più recente di Google Chrome per dispositivi Android è disponibile al download dal Google Play Store tramite il badge sottostante. In ogni caso, la novità descritta è stata scovata solo su Google Pixel 6 Pro con Android 12 (ecco la nostra prova) e Google Chrome 95, mentre non esiste ancora un flag apposito.

