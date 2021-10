Google è nota per aver incluso easter egg goliardici nel suo software e una nuova sorpresa è appena stata scoperta in Android Auto.

Android Auto 7.0 include un classico Rickroll che permette ai fan di Rick Astley di godersi il loro meme musicale preferito anche in auto.

Il meme Rickroll scoperto in Android Auto 7.0

Il meme del brano di successo Never Gonna Give You Up di Rick Astley rilasciato nel 1987 è diventato un modo popolare di prendere in giro le persone su internet dal 2008 in poi e sembra non essere ancora tramontato.

Questa particolare scoperta è stata fatta da un utente di Reddit che ha condiviso un video dell’attivazione del Rickroll nella propria auto.

Essendo un easter egg è difficile da individuare senza sapere dove cercare. Innanzitutto è necessario Android Auto 7.0 e attivare la modalità sviluppatore.

Sullo smartphone è necessario andare nelle impostazioni di Android Auto, scorrere verso il basso, toccare la voce “Versione” 10 volte per abilitare la modalità sviluppatore, toccare il menu a tre punti in alto a destra, poi “Impostazioni sviluppatore” e cambiare la modalità applicazione in “Sviluppatore”.

Successivamente bisogna aprire il cassetto delle app sull’unità Android Auto installata in macchina e quindi su “Tutte le app”, quindi scorrere verso il basso fino alla voce “UX Prototype” e toccare due volte per vedere il Rickroll.

Android Auto 7.0 ha iniziato a essere distribuito tramite il Play Store a metà ottobre, tuttavia è possibile scaricare e installare manualmente il relativo APK disponibile qui.

