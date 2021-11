Secondo backlinko Google Chrome è ancora il browser più popolare in circolazione con oltre il 63% della quota di mercato e uno dei motivi per cui è il più ampiamente utilizzato è che migliora costantemente con le nuove funzionalità.

Per aiutare gli utenti a comprendere e rivedere meglio le impostazioni relative alla privacy, Google ha recentemente iniziato a testare una nuova funzione di revisione della privacy su Chrome desktop, mentre oggi apprendiamo che la società prevede di portare la funzionalità anche su Google Chrome per Android.

Google Chrome per Android sta per ottenere una nuova guida alla privacy

La novità consisterà in una nuova pagina nelle impostazioni che ha l’obiettivo di aiutare l’utente a rivedere varie impostazioni sulla privacy e sulla sicurezza descrivendone le varie opzioni di controllo e il modo in cui influenzano l’esperienza di navigazione dell’utente in un linguaggio di facile comprensione.

La funzionalità è attualmente nascosta da un classico flag e per provarla è sufficiente digitare chrome://flags/#privacy-review nella barra indirizzi di Google Chrome, impostare il relativo interruttore su “Abilitato” e infine riavviare il browser per rendere effettiva la modifica.

Fatto questo bisognerà andare su Impostazioni> Privacy e sicurezza per vedere una nuova opzione chiamata “Revisione privacy”.

La funzione sembra essere ancora in fase di sviluppo in quanto attualmente mostra solo due interruttori. Il primo è etichettato come “Rendi le ricerche e la navigazione migliori” e se abilitato fornisce una navigazione più veloce e suggerimenti migliori nella barra degli indirizzi.

La sincronizzazione della cronologia consente invece di sincronizzare la cronologia di navigazione su tutti i dispositivi sui quali l’utente ha eseguito l’accesso. Google descrive anche chiaramente che tipo di dati raccoglierà se si attiva queste funzionalità.

La guida alla privacy di Google Chrome per Android non è ancora attiva e non sappiamo quando Google prevede di distribuire la funzionalità a tutti gli utenti.

