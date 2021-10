Il team di sviluppatori di Ricerca Google continua a lavorare al miglioramento di questa popolare piattaforma, protagonista la scorsa settimana di un’importante novità relativa ai dispositivi mobile.

Nelle scorse ore, con un post sul blog ufficiale, il colosso di Mountain View ha annunciato l’introduzione di un’altra simpatica novità, che sarà particolarmente apprezzata dagli utenti più curiosi.

In pratica, tramite l’app Google per Android, gli utenti avranno la possibilità di registrarsi per ricevere notifiche quotidiane che aiutano a imparare nuove parole e alcuni dei fatti interessanti ad esse relativi: per esempio, sarà possibile scoprire che la parola “benefattore” deriva dal latino “bene facere”, che significa “fai del bene”.

Come usare la nuova funzionalità di Ricerca Google

Gli utenti interessati a sfruttare questa nuova funzione del motore di ricerca del colosso di Mountain View non devono fare altro che cercare la definizione di una qualsiasi parola inglese (per esempio, scrivendo nella barra di ricerca “define serendipity”) e quindi fare clic sull’icona a forma di campana che viene visualizzata in alto a destra.

Il team di Google ci tiene a precisare che allo stato attuale questa nuova funzionalità è disponibile soltanto in lingua inglese ma ciò la rende ugualmente utile ad esempio per gli studenti o per chi, ad ogni modo, parla bene tale lingua. Inoltre, nei programmi del colosso di Mountain View vi è l’introduzione a breve della possibilità di scegliere diversi livelli di difficoltà.

Probabilmente saranno numerosi gli utenti che decideranno di sfruttare questa nuova funzione del motore di ricerca di Google per espandere il proprio vocabolario, sviluppare la propria competenza linguistica o semplicemente per soddisfare la propria voglia di curiosità.

La speranza è che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View decida di implementarla anche per altre lingue, inclusa quella italiana. Staremo a vedere.

L’app Google per Android è disponibile nel Play Store: