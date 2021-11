Giusto ieri avevamo scoperto che Samsung aveva intenzione di avviare il programma di beta della One UI 4 per la serie Galaxy S20, e proprio poche ore fa il colosso sudcoreano ha annunciato che gli utenti statunitensi interessati a provare le novità del nuovo OS possono accedere al programma di beta testing fin da adesso.

Arriva la beta della One UI 4

Ad oggi, infatti, tutti gli utenti muniti di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G sbloccati possono provare in anteprima la beta della One UI 4 basata su Android 12, con la promessa che a breve toccherà anche agli utenti muniti invece dei sopracitati smartphone brandizzati. Per accedere al programma beta basterà semplicemente scaricare l’applicazione Samsung Members, accedere con il proprio account Samsung e confermare la volontà di provare la One UI 4 beta cliccando sull’apposito banner.

La compagnia di Seul si appresta così a portare le ultime novità della One UI 4 anche sugli ex smartphone di fascia alta, dopo una lunga fase di test sulla serie Samsung Galaxy S21 terminata poco tempo fa. Al momento non ci sono informazioni circa l’arrivo della beta della One UI 4 per Samsung Galaxy S20 anche in altri paesi, ma è possibile che a breve sbarcherà anche in Cina, Germania, India, Sud Corea e Inghilterra.

