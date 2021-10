Sebbene il programma di beta testing di One UI 4 sia iniziato in leggero ritardo, Samsung ha proceduto a ritmo serrato, lavorando con costanza sull’interfaccia basata su Android 12, e oggi ha dichiarato – e a essere sinceri, un po’ a sorpresa – di aver terminato i test sulla serie Galaxy S21.

Samsung conclude il beta testing di Android 12 sulla serie Galaxy S21

Dopo aver rilasciato giorni fa la terza beta della One UI 4 basata su Android 12 in Corea del Sud, Samsung ha dichiarato sul forum ufficiale dell’azienda che non ha bisogno di altri partecipanti al programma di testing perché si sta preparando ad avviare la versione definitiva della nuova UI. Non è stata però fornita una data precisa per il rilascio della One UI 4 su Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, ma il fatto che il beta testing sia già concluso lascia sicuramente ben sperare per un arrivo dell’aggiornamento a stretto giro.

D’altronde, la nuova One UI 4 basata su Android 12, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in Rete, dovrebbe essere disponibile per la serie Galaxy S21 già a partire da dicembre 2021. Se siete curiosi di scoprire le novità che riceverete sul vostro smartphone, guardate la nostra anteprima.