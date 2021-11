Samsung, come ben sappiamo, è da diverse settimane impegnata nel programma beta della One UI 4.0 per l’attuale serie di smartphone di fascia alta. In queste ore, invece, un moderatore del forum ufficiale della compagnia ha annunciato che sta per iniziare il programma beta della One UI 4 per Samsung Galaxy S20.

Presto la beta della One UI 4 anche su Samsung Galaxy S20

“Salve. Per i dispositivi S20/S20+/S20 Ultra, il programma beta di Android 12 (One UI 4) è in fase di preparazione, e non sono previsti aggiornamenti oltre la versione UEI4 di Android 11 (One UI 3.1).” Con questo messaggio chiaro e conciso l’azienda inizia a mettere in moto la macchina che porterà le molte novità della One UI 4 per i dispositivi Galaxy anche su Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Sappiamo ancora poco e niente sull’inizio vero e proprio della fase di reclutamento degli utenti impegnati nel test della beta, ma è altamente probabile che saranno selezionati gli stessi paesi fin qui interessati dalla beta su Samsung Galaxy S21, ovvero: Cina, Germania, India, Sud Corea, Inghilterra e Stati Uniti.

