Telegram lancerà un servizio in abbonamento per rimuovere la pubblicità

Telegram si sta dando un gran da fare per arricchire e migliorare il proprio servizio, ma il recente annuncio dell’arrivo delle pubblicità (sebbene in misura comunque molto limitata) ha fatto storcere il naso a diversi utenti, per questo il fondatore e CEO Pavel Durov ha annunciato che presto ci sarà un abbonamento che permetterà di rimuoverle.

Tra i servizi di messaggistica cresciuti maggiormente in concomitanza coi recenti problemi di WhatsApp, Facebook e Instagram, spicca proprio Telegram, che ha guadagnato tantissimi utenti in un colpo solo e tagliato il traguardo del miliardo di download. In attesa di capire quanti di questi nuovi utenti continueranno a usare il servizio regolarmente, Telegram sta lavorando sodo introducendo tante novità e la prossima è degna di nota.

Attraverso il proprio canale ufficiale russo, il CEO Pavel Durov ha fatto diversi annunci che toccano le pubblicità nei canali con più di 1.000 utenti. Il più interessante riguarda il prossimo lancio di un servizio in abbonamento attraverso il quale Telegram permetterà di sbarazzarsi della pubblicità. Naturalmente si tratterà di un servizio opzionale, pertanto tutti gli utenti disposti a tollerare qualche annuncio non saranno tenuti a pagare alcunché.

Durov ha parlato di un lancio già nel corso del mese, aggiungendo che si tratterà di un abbonamento poco costoso – non è stato indicato il prezzo – e che permetterà a coloro che decideranno di sottoscriverlo di supportare lo sviluppo di Telegram, oltre che di rimuovere gli annunci.

In aggiunta a questo, il fondatore di Telegram ha sottolineato che i proprietari dei grandi canali Telegram avranno la possibilità di disattivare gli annunci per tutti i propri utenti. La società sta lavorando per creare le condizioni economiche che renderanno questa scelta sostenibile. Quanto al funzionamento, per ora si legge solo che “advertisers will soon be able to place an ‘invisible’ ad on any channel that – assuming there is sufficient cost per impression – will result in no ads on that channel”.

Ecco il testo completo del messaggio pubblicato tradotto in inglese:

Many users have suggested introducing the ability to disable official advertisements in Telegram channels. Today we are announcing two more changes:

1. Users will be able to disable official advertisements.

We have already started work on this new feature and look forward to launching it this month. It can be issued in the form of an inexpensive subscription, which will allow any user to directly financially support the development of Telegram and never see official advertisements in the channels.

2. Channel authors will be able to turn off official advertisements in their channels for all users.

Some channel creators would also like to “turn off” advertisements in their channels for all users. At the moment, we are calculating the economic conditions for this option. Advertisers will soon be able to place an “invisible” ad on any channel that – assuming there is sufficient cost per impression – will result in no ads on that channel.

We will continue to work on features that will allow Telegram to break even. The interests of users and content authors will remain our priority in this process.