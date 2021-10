WhatsApp ha smesso di funzionare? Tranquilli, non è il vostro smartphone. Da qualche minuto infatti, oggi 4 ottobre 2021, il famoso servizio di messaggistica istantanea WhatsApp risulta non essere più funzionante.

Su Twitter impazza l’hashtag #WhatsAppDown dove persone da praticamente ogni nazione lamentano problemi di funzionamento riguardanti l’invio di messaggi sia su Android che su iOS, come conferma anche il portale downdetector:

Problemi ai server di WhatsApp dunque. Al momento l’azienda ha comunicato semplicemente che stanno lavorando per risolvere il problema di conseguenza ci auspichiamo che le problematiche rientrino nel giro di qualche ora. Anche altri servizi del colosso sono irraggiungibili, per cui è probabile che si tratti di problemi generalizzati per il colosso americano.

Come mai WhatsApp non funziona?

Una risposta ufficiale ancora non c’è, stando a quanto twittato da Jane Manchun Wong, il down sarebbe nato a causa di problemi DNS, questo significa che il ripristino del servizio sarà lento e graduale in giro per il mondo.

Vi terremo informati al riguardo aggiornando questo articolo. Nel frattempo potete guardarvi il nostro confronto video WhatsApp vs Telegram oppure iscrivervi la nostro canale Telegram dedicato alle offerte Prezzi.Tech, in previsione del Black Friday.

Fateci sapere nei commenti se anche voi state riscontrando problemi oppure no. Nel mentre ci sono problemi anche per WhatsApp Web.