Il settore delle applicazioni di messaggistica istantanea è decisamente competitivo e le principali piattaforme sono impegnate in una continua “battaglia” a suon di nuove funzionalità e miglioramenti vari e tra le principali pretendenti al ruolo di leader di WhatsApp non possiamo non includere Telegram.

Ricordiamo che all’inizio del mese Facebook e le sue varie piattaforme, WhatsApp inclusa, hanno avuto qualche problema e Telegram è stata una delle concorrenti che hanno approfittato della situazione per provare a conquistare nuovi utenti (il suo CEO ha parlato di 70 milioni di “rifugiati” da altre piattaforme).

Negli ultimi giorni l’impero di Facebook ha dovuto affrontare anche altri problemi (seppur di entità minore) e pare che tanti utenti abbiano iniziato a guardarsi intorno e Telegram sembra essere proprio una delle soluzioni alternative preferite.

Anche Telegram supera quota 1 miliardo di download

E una sorta di conferma dell’aumento di interesse che Telegram sta riscuotendo arriva dal Google Play Store: stando ai dati dello store mobile del colosso di Mountain View, infatti, la versione Android di questa applicazione di messaggistica è finalmente riuscita ad entrare nel club esclusivo delle app che hanno superato quota 1 miliardo di download.

Ovviamente Telegram è lontanissima dai risultati ottenuti dalle applicazioni di Facebook e WhatsApp, entrambe incluse nell’ancora più esclusivo club delle app che hanno superato i 5 miliardi di download ma è innegabile che il suo team di sviluppatori sia riuscito a creare l’alternativa più credibile tra quelle al momento disponibili sul mercato.

Del resto, il successo di Telegram non arriva per caso, in quanto questa applicazione è oggetto di un costante lavoro di miglioramento, con l’introduzione di nuove funzionalità volte a garantire un’esperienza sempre più ricca. E, a quanto pare, gli utenti apprezzano gli impegni del team di sviluppatori.

