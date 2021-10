Il 4 ottobre 2021 è stato già ribattezzato da qualcuno “il lunedì nero dei social network”, con evidente riferimento al blackout di sei ore sofferto da WhatsApp, Facebook e Instagram e se gli utenti hanno dovuto subire questo disservizio senza precedenti la concorrenza ha provato a sfruttarlo a proprio favore e Telegram ne è un esempio.

Così come apprendiamo dal CEO di Telegram attraverso il suo canale, nella giornata di lunedì la piattaforma ha fatto registrare un record per quanto riguarda l’aumento di registrazioni e attività degli utenti.

Il 4 ottobre Telegram è cresciuto come mai prima

A dire di Pavel Durov, Telegram ha fatto registrare un tasso di crescita giornaliero notevole e in un giorno il servizio di messaggistica istantanea ha accolto oltre 70 milioni di rifugiati da altre piattaforme.

Il CEO di Telegram si è anche detto particolarmente orgoglioso di come il suo team sia riuscito a gestire questo afflusso di utenti senza precedenti, in quanto il servizio di messaggistica ha continuato a funzionare senza problemi per la stragrande maggioranza dei suoi utilizzatori. Durov ha precisato che soltanto nel continente americano qualcuno potrebbero aver riscontrato una velocità più lenta del solito e ciò a causa dei diversi milioni di persone di queste aree che si sono riversate contemporaneamente su Telegram.

Del resto, questa non è una novità, in quanto ogni volta che i servizi di Facebook subiscono un’interruzione, le persone iniziano a migrare su Telegram, solo che lunedì questo fenomeno è stato decisamente più imponente.

Ora la vera sfida per il team di Telegram è riuscire a convincere i nuovi utenti che questa piattaforma non è da considerare solo come un ripiego per i casi di emergenza ma può effettivamente divenire quella da usare tutti i giorni, non avendo nulla da invidiare a WhatsApp per quanto riguarda le funzionalità offerte.

