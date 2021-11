Telegram è sempre una sicurezza in fatto di aggiornamenti e quello di oggi, arrivato per introdurre la versione 8.2, rispetta le aspettative portando con sé una lunga lista di nuove funzioni e vari accorgimenti, i quali non fanno mai male perché migliorano la stabilità e le prestazioni.

Novità di Telegram 8.2

Il changelog, infatti, conta ben quattro voci e ognuna di loro fa riferimento a una nuova funzione o a un miglioramento di qualcosa che c’era, a dimostrazione del fatto che Telegram lavora costantemente per migliorare il suo servizio e la sua applicazione per Android. Ecco quindi che cosa c’è di nuovo con Telegram 8.2:

scorri velocemente i media condivisi trascinando la nuova barra con la data;

ingrandisci, rimpicciolisci o tocca ⋮ per la nuova vista calendario;

crea link d’invito che richiedono l’approvazione degli amministratori.

tocca sulle emoji animate come :ghost: or :jack_o_lantern: per lanciare effetti sincronizzati a tutto schermo.

Da notare l’introduzione dello scorrimento veloce dei media condivisi, di una nuova vista per il calendario e la possibilità di creare dei link d’invito che richiedano l’approvazione da parte di un amministratore.

Come scaricare Telegram 8.2

Telegram 8.2 è già disponibile al download per tutti quanti direttamente dal Google Play Store, quindi non è necessario ricorrere ad apk o altri strumenti per averlo subito. Che cosa manca ormai a Telegram, dopo queste aggiunte?