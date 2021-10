Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro hanno tante funzioni da tenere d’occhio

Google non sta perdendo tempo e sta condividendo tanti contenuti volti a sottolineare i principali punti di forza e appetibilità dei suoi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

Nelle ultime ore abbiamo visto come l’elevata domanda stia prosciugando le scorte e come le factory images siano disponibili al download, senza dimenticare la disponibilità di un’autentica chicca per altri device.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: otto punti di forza

Di Google Tensor si è parlato in lungo e in largo, come dimenticare poi il nuovo Google Pixel Pass, tutte le novità figlie di Android 12 e l’utilissima Magic Eraser.

Al netto di tutto questo, Google ha preso la parola per ricordarci otto punti di forza dei nuovi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, eccoli:

Il design profondamente rinnovato e la qualità costruttiva premium in metallo e vetro. “Auto enhance with Real Tone” potenzia il miglioramento automatico di Google Foto in favore di una maggiore equità: nuovi algoritmi e un bilanciamento del bianco più preciso rendono al meglio ogni skin-tone. Speech recognition migliora grazie a Google Tensor: adesso ci sono la punteggiatura automatica, comandi vocali come “invia” e “cancella” e persino il supporto alle emoji. Google ha stretto una partnership con Snapchat che porterà delle funzioni esclusive. Di Magic Eraser si è già detto, ma sui Pixel 6 il suo utilizzo verrà persino consigliato proattivamente. Dei miglioramenti del comparto fotografico abbiamo parlato ieri in un articolo dedicato. Entrambi gli smartphone arrivano in colorazioni iconiche: Kinda Coral, Sorta Seafoam e Stormy Black per Pixel 6; Cloudy White, Sorta Sunny e Stormy Black per Pixel 6 Pro. Con Android 12 e in esclusiva per Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, Gboard corregge gli errori grammaticali.

