L’arrivo di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro su Amazon Italia e anche su eBay Italia non ha fatto altro che incrementare l’hype verso i nuovi bellissimi smartphone di Google, ma chi ha già avuto la fortuna di acquistarli è subito corso a testarne le qualità hardware con i più comuni sistemi di benchmark.

I risultati benchmark di Google Pixel 6/6 Pro fanno ben sperare

I colleghi di PhoneArena hanno messo sotto stress la componente grafica (GPU) di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro con i benchmark Wild Life e Wild Life Extreme, mentre hanno puntato al classico Geekbench per valutare il comportamento della CPU sotto stress.

I risultati ottenuti sono davvero impressionanti, soprattutto considerando che Google Tensor è il primo chip proprietario mai realizzato dal colosso di Mountain View. Sia Google Pixel 6 che Google Pixel 6 Pro ottengono risultati migliori delle GPU integrate nei processori Snapdragon 888 e Exynos 2100, con punteggi che superano agilmente i 6000 punti – il modello Pixel 6 si spinge fino a 6516 punti.

I risultati benchmark della CPU di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro raccontano una storia (in parte) simile: in single core Pixel 6 Pro si comporta molto bene contro il processore di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – merito dei due core X1 ad alte prestazioni rispetto al singolo core X1 su Snapdragon 888 e Exynos 2100 -, mentre nei test multicore la presenza dei core Cortex-A76 non offrono la stessa spinta garantita invece dai Cortex-A78.

Cosa indicano i risultati questi benchmark

Questi risultati indicano chiaramente che il chip dell’azienda statunitense è incredibilmente ottimizzato per la grafica 3D, l’intelligenza artificiale e la manipolazione delle immagini, piuttosto che per quanto riguarda la forza bruta. È inoltre probabile che la compagnia rilascerà aggiornamenti futuri per ottimizzare ancora di più le prestazioni offerte da Google Tensor.

