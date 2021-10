Oggi il Google Store ha pubblicato un avviso con il quale informa gli acquirenti che Google Pixel 6 Pro potrebbe essere in esaurimento scorte o affrontare tempi di consegna molto lunghi. Questo è dovuto all’elevata domanda durante il periodo di pre-ordine nell’ultima settimana.

Google indica agli acquirenti interessati a Pixel 6 Pro che riceveranno una notifica quando saranno di nuovo disponibili, tuttavia l’azienda suggerisce di controllare la disponibilità presso i rivenditori autorizzati, ma la situazione non è migliore negli store di terze parti.

L’elevata richiesta di Google Pixel 6 Pro ritarda le spedizioni

Amazon è in sold out dal giorno dell’annuncio, Best Buy e Target hanno contrassegnato Pixel 6 Pro come completamente esaurito e B&H ha modificato la disponibilità del dispositivo a “Prossimamente”.

Nel frattempo anche i principali operatori hanno Google Pixel 6 Pro esaurito. Verizon cita l’inizio di novembre per le consegne del modello base Stormy Black, con altri modelli ulteriormente posticipati. AT&T menziona uno “stock limitato” per Pixel 6 Pro azzardando consegne per l’inizio di novembre, nonostante ad alcune persone che hanno acquistato lo smartphone durante il periodo di preordine sia stata indicata la consegna a dicembre. Anche T-Mobile ha spostato le stime a fine novembre/inizio dicembre.

Da notare che Google Pixel 6 sembra non essere interessato da questi ritardi, in quanto il Google Store non mostra lo stesso avviso e indica consegne a metà novembre.

Con l’occasione ricordiamo che il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, quindi è tempo di iniziare ad aggiornare la lista dei desideri.

