Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 entreranno nel programma beta della One UI 4

I lavori di Samsung sull’aggiornamento ad Android 12 procedono spediti: a pochi giorni dal rilascio della versione stabile dell’ultima versione del robottino, è già arrivata la terza beta della One UI 4.0 e adesso pare che anche i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G siano pronti a fare il loro ingresso nel programma beta.

Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un’ottima offerta per acquistarli e del più recente aggiornamento stabile per Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione), adesso vediamo la prossima grande novità all’orizzonte.

One UI 4.0 beta in arrivo per Samsung Galaxy Z Fold3 e Flip3

L’annuncio dato da Samsung attraverso un paio di immagini promozionali è stato avvistato da SammyFans: Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G entreranno presto nel programma beta della One UI 4.0 con base Android 12. Purtroppo al momento non è stata indicata una data di rilascio (“Coming Soon“) e il post sul forum ufficiale non fornisce dettagli ulteriori.

In attesa di saperne di più, si tratta comunque di un annuncio importante: negli anni scorsi Samsung era solita lanciare il programma beta del nuovo major update per la serie Galaxy S e subito dopo per quella Galaxy Note. Ebbene quest’anno, in mancanza di nuovi Note, il secondo slot per accedere al programma beta è di pertinenza dei due pieghevoli.

L’annuncio, è bene chiarirlo, riguarda il mercato sudcoreano, ma è verosimile ipotizzare un successivo allargamento del programma beta anche a livello internazionale.

