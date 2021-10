Nei giorni scorsi Samsung aveva pubblicato la beta 3 della One UI 4.0 su Galaxy S21, alcuni giorni dopo già disponibile in molti altri paesi oltre alla Corea del Sud, e in queste ore scopriamo che il codice presente nella One UI 4.0 di Samsung è quello di Android 12 rilasciato nel canale AOSP.

La One UI 4.0 di Samsung monta il codice AOSP di Android 12

L’integrazione del codice di Android 12 proveniente dal canale AOSP – di fatto è lo stesso che trova posto anche sui Google Pixel 6 -, indica che il colosso sudcoreano sta finalizzando l’introduzione di tutte le funzionalità di Android 12 sviluppate da Google che sono ormai etichettate come “finali”. All’interno della beta 3 della One UI 4.0, inoltre, trovano posto un gran numero di correzioni e miglioramenti alle prestazioni del sistema: Bixby torna a funzionare nella lockscreen, i menu sono tradotti correttamente, l’applicazione di nuovi temi non causa problemi agli smartphone e molto altro.

La novità più visibile è l’arrivo di una nuova versione dell’applicazione Meteo con tanto di rimozione della pubblicità in-app, e anche l’introduzione del nuovo effetto di scorrimento dei menu che Google ha introdotto su Android 12. Questi e tanti piccoli indizi ci fanno ben sperare che la versione finale della One UI 4.0 basata su Android 12 sia sempre più vicina: l’azienda, lo ricordiamo, sta facendo di tutto per completare lo sviluppo del nuovo OS per Samsung Galaxy S21 entro la fine di quest’anno.

