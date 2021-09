Android 12 è ormai in dirittura di arrivo nella versione stabile, perlomeno sui Google Pixel compatibili, ma i possessori di smartphone Samsung dovranno attendere ancora qualche settimana. Fortunatamente la prima beta della One UI 4 è stata lanciata in questi giorni sui Samsung Galaxy S21 e noi abbiamo avuto modo di provarla: iniziamo a scoprire com’è l’Android 12 pensato da Samsung.

Ecco com’è la One UI 4 beta basata su Android 12 su Samsung Galaxy S21 Ultra

Google ha rilasciato settimana scorsa l’ultima beta di Android 12, la quinta, e la release stabile è prevista per i primi giorni di ottobre, se tutto andrà bene. Ovviamente gli altri produttori dovranno avere il tempo di “modificare” la nuova versione per adattarla, e Samsung non sembra voler perdere tempo: la casa di Seul ha infatti rilasciato la prima beta della One UI 4, iniziando a mostrarci qualcosa del suo Android 12.

La beta non è ufficialmente disponibile in Italia, tanto per cambiare, ma siamo comunque riusciti a provarla su Samsung Galaxy S21 Ultra in modo da iniziare ad avere e a darvi l’idea di come sarà la One UI 4.

Tra le novità che possiamo subito notare a bordo della beta troviamo il rinnovamento della sezione dedicata ai widget (coerentemente con quanto visto sulla versione stock) e alle notifiche, controlli per la privacy più approfonditi e una migliore gestione dei permessi, indicatori che avvisano quando microfono e fotocamera vengono utilizzati dal sistema, rinnovamenti generali per diverse sezioni (tra le quali Assistenza dispositivo) e applicazioni (come la Fotocamera).

Ancora presto per poter valutare particolari miglioramenti nella fluidità e nella rapidità del sistema, così come per notare eventuali passi avanti (o indietro) lato autonomia generale. Senza ulteriori spoiler vi lasciamo dunque al video della nostra prova di Android 12 e One UI 4 beta su Samsung Galaxy S21 Ultra. Se siete interessati a installarla anche voi potete fare riferimento al prossimo paragrafo.

Come installare la One UI 4 beta e Android 12 sui Samsung Galaxy S21

La beta della One UI 4 è stata lanciata per ora in sette Paesi, ossia Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Cina, India, Polonia e naturalmente Corea del Sud. Anche quest’anno l’Italia è esclusa, ma se proprio morite dalla voglia di provare Android 12 sul vostro Samsung Galaxy S21, S21+ o S21 Ultra potete scaricare gli zip dell’OTA e aggiornare manualmente.

Tenete conto che la procedura non è per tutti e che trattandosi di una prima beta il software potrebbe essere poco stabile e probabilmente inadatto all’uso quotidiano. Inoltre non dovreste essere in grado di ricevere le versioni future via OTA (a meno di ulteriori installazioni manuali). Se siete comunque decisi potete fare riferimento a questa guida, che include i file zip da scaricare (occhio al modello) e le istruzioni per l’installazione. Fate attenzione a non fare danni!

