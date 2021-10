Oggi potrebbe essere il giorno giusto per acquistare uno degli ultimi smartphone pieghevoli di Samsung: Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G sono infatti in offerta sul Samsung Shop e potete portarveli a casa con 200 euro di sconto grazie a un coupon.

Samsung Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 5G in offerta: come usare il coupon

Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Z Fold3 5G sono due smartphone pieghevoli presentati dal produttore durante l’evento dell’11 agosto 2021 e offrono due “filosofie” differenti: il primo è più compatto e può contare su un piccolo display esterno e uno interno flessibile (si apre a conchiglia); il secondo offre uno schermo esterno da 6,2 pollici e uno interno, pieghevole, da 7,6 pollici (entrambi AMOLED).

Samsung Galaxy Z Flip3 5G è stato anche protagonista del recente evento che ha presentato la versione BeSpoke personalizzabile (sfortunatamente non in Italia per il momento). Lo smartphone viene venduto a un prezzo di listino di 1099 euro, ma con il coupon FOLDABLE200 potete acquistarlo a 899 euro, con 200 euro di sconto.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G è stato invece lanciato al prezzo di 1849 euro, ma con lo stesso coupon FOLDABLE200 potete acquistarlo a 200 euro in meno (1649 euro). Per utilizzare il coupon non dovete fare altro che aggiungere lo smartphone al carrello e digitare il suddetto codice sconto all’interno del campo “Codice promozionale”.

Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che fino alla fine del mese di ottobre è ancora valida l’iniziativa lanciata lo scorso agosto, che consente di provare Flip3 o Fold3 5G per 60 giorni e poi decidere se tenerli o restituirli.

Acquista Samsung Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 5G in offerta sul Samsung Shop

