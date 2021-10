Il servizio di streaming musicale YouTube Music di Google sta preparando un grosso cambiamento per gli inizi del prossimo mese, che differenzierà profondamente l’esperienza d’uso del piano gratuito da quella riservata al piano Premium.

Il mese di ottobre ha portato un mucchio di novità per YouTube Music, tra Wear OS, widget e altro, ma è a novembre arriveranno i cambiamenti di maggiore impatto, dalla possibilità di ascolto in background alla novità di cui parliamo oggi.

YouTube Music gratis solo audio

A partire dal 3 novembre, come confermato ufficialmente (link in fonte), il piano gratuito di YouTube Music permetterà di fruire soltanto contenuti audio, mentre quelli video diventeranno una prerogativa del piano Premium a pagamento.

Ora come ora gli utenti non paganti di YouTube Music possono solo guardare video nella Home, cercarli tramite Esplora e non solo, ma non possono sfruttare il comodo switch “Song/Video” in cima alla schermata Now Playing.

Visto che dal prossimo mese la possibilità di ascolto in background verrà resa disponibile per tutti, la differenziazione tra piano gratuito e piano a pagamento riguarderà un altro aspetto della user experience: solo gli utenti Premium avranno accesso anche ai video (con switch annesso), mentre quelli della versione gratuita avranno un’esperienza audio-only.

Naturalmente i video musicali rimarranno a disposizione nell’app principale di YouTube.

Il cambiamento verrà introdotto ufficialmente dal 3 novembre a partire dal Canada, manca ancora un programma di roll out globale.

Ecco la lista ufficiale delle funzioni di ciascun piano dettagliata sul sito ufficiale.

YouTube Music gratis con pubblicità:

ascolto musica in background

riproduzione casuale con mix personalizzati

ricerca mix perfetti per ogni mood come allenamento, viaggio e altro

esplorazione milioni di canzoni e migliaia di playlist, gratis

Funzioni aggiuntive di YouTube Music Premium:

ascolto musica on-demand

riproduzione video su YouTube Music

skip illimitati

YouTube Music senza pubblicità.

