L’ultimo test dell’interfaccia utente di YouTube sta implementando dei nuovi indicatori visivi per aiutare l’utente a individuare la parte più vista di un video. Oggi possiamo vedere la funzionalità in azione.

Inoltre, quando si naviga nella home page di YouTube Music su dispositivi mobili e desktop, presto potrebbe apparire la sezione “Dalla community” che mostra le playlist generate dagli utenti anziché le raccolte generate personalmente o automaticamente.

YouTube permette di trovare le parti più interessanti di un video

Questa nuova funzionalità di YouTube sembra essere disponibile ancora per un numero molto limitato di utenti selezionati che visualizzeranno un grafico integrato sopra la barra di avanzamento della riproduzione che mostra i punti più visti quando navigano all’interno del contenuto.

Il grafico permette di vedere i picchi e i minimi lungo il grafico sopra la barra di avanzamento della riproduzione di YouTube per avere un’idea di quali altre parti sono ugualmente interessanti, tuttavia il picco “I più visti” include un’icona a forma di stella in modo da poter accertare rapidamente dove altri spettatori saltano subito all’interno del video. Al momento non sappiamo ancora se o quando questa novità potrebbe essere diffusa più ampiamente.

YouTube Music inizia a visualizzare le playlist “Dalla community” sulla home page

L’opzione è stata precedentemente individuata nella scheda “Esplora”, ma il posizionamento sulla schermata principale conferisce maggiore importanza alle playlist curate dalla community del servizio di streaming musicale di Google.

Sembra che la sezione “Dalla community” attinga dalla cronologia di ascolto di YouTube Music per trovare playlist che condividono una somiglianza o un tema centrale.

La scheda “Dalla community” sulla home di YouTube Music per dispositivi mobili potrebbe essere disponibile per tutti nei prossimi giorni.

