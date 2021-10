Circa un mese fa un nuovo widget circolare di YouTube Music per Android è stato scoperto per la prima volta negli annunci di Google Pixel 6. Ora questo widget viene visualizzato brevemente per alcuni utenti dell’app.

Il widget “giradischi” appare su YouTube Music per alcuni utenti

Il widget “Turntable” di dimensioni 3×2 appare brevemente accanto al widget della riproduzione esistente, che al momento non sembra essere stato riprogettato, e fornisce un accesso rapido ai brani riprodotti più recentemente per impostazione predefinita.

Il widget “giradischi” mostra la copertina dell’album con i pulsanti Riproduci/Pausa nell’angolo in basso a sinistra e Mi piace/Non mi piace in alto a destra.

È possibile espandere il widget fino a occupare l’intera schermata con il disco interno che si regola di conseguenza.

Purtroppo la copertina non gira quando la musica è in riproduzione e nemmeno se si naviga nel brano, presumibilmente per non impattare sulle risorse di sistema, tuttavia questa caratteristica potrebbe non essere stata ancora implementata. Anche l’opzione per avviare una radio non è accessibile da questo widget.

Il nuovo elemento è stato individuato con la versione 4.48.51 dell’app YouTube Music su Android 12 ed è utilizzabile per circa un minuto, tuttavia, una volta sincronizzato YouTube Music, il widget viene rimosso e rimane solo quello per la riproduzione in corso.

