L’arrivo dell’ottima serie di smartwatch Samsung Galaxy Watch4 – qui il video con la nostra recensione su Samsung Galaxy Watch4 (Classic) – ha portato alla luce Wear OS 3, il nuovo sistema operativo per wearable nato dalla collaborazione tra Google e Samsung, e anche il supporto esclusivo all’applicazione YouTube Music.

YouTube Music sbarca sui dispositivi Wear OS

Dopo alcuni mesi di esclusiva per la nuova piattaforma wearable, in queste ore scopriamo che YouTube Music è finalmente disponibile anche per gli smartwatch con qualche anno sulle spalle. La conferma arriva direttamente da Google che, in un post sul canale di supporto di YouTube Music, annuncia che l’applicazione sarà disponibile su una selezione di smartwatch tra cui la serie Fossil Gen 6 e Michael Kors Gen 6 , TicWatch Pro 3 GPS, TicWatch Pro 3 e TicWatch E3.

In soldoni basta avere uno smartwatch munito di Wear OS 2 e con il processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100 per poter finalmente utilizzare l’applicazione di Google e ascoltare i propri brani preferiti direttamente dal polso.

Se possedete uno degli smartwatch sopracitati o un dispositivo wearable con Wear OS 2, potete installare YouTube Music cercando l’app tramite il Play Store sul vostro dispositivo oppure scaricarla direttamente dal vostro smartphone da questo link.

