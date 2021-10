Sono passati circa due mesi dall’annuncio della MIUI 12.5 Enhanced Edition da parte di Xiaomi e, se nel frattempo l’aggiornamento sta finalmente spuntando in Europa – su Xiaomi Mi 11 Ultra prima e POCO F3 più di recente –, oggi vediamo in che modo il nuovo sistema antifurto rende più sicuri gli smartphone Xiaomi (e ovviamente Redmi e POCO).

In caso di furto o smarrimento di un dispositivo Android il sistema Trova il mio dispositivo di Google è fondamentale, tuttavia eventuali strumenti aggiuntivi dei vari produttori sono sempre benvenuti.

È proprio qui che entra in scena l’ultima novità della MIUI 12.5 Enhanced Edition di Xiaomi: in una delle ultime beta private rilasciate in Cina, ovvero la v21.10.14, appare una nuova impostazione utile in caso di furto. Dalle Impostazioni dello smartphone è possibile attivare la richiesta del codice PIN di sblocco ai fini dello spegnimento dello smartphone. Insomma, in questo modo i malintenzionati di turno non possono evitare che l’utente rintracci il proprio smartphone mettendolo offline per portarlo altrove, venderlo, resettarlo o altro.

Naturalmente, anche con questo nuovo sistema, muoversi rapidamente – personalmente o tramite le forze dell’ordine – è fondamentale, visto che lo smartphone rubato potrebbe comunque scaricarsi e spegnersi.

In aggiunta a questo, il codice PIN viene richiesto anche in caso di rimozione della SIM. In mancanza, lo smartphone passa automaticamente in Lost Mode, che ne impedisce l’utilizzo normale e consente di rintracciarlo tramite il GPS e formattarlo a distanza per scongiurare il rischio di furto di dati personali.

Adesso resta da capire quando queste utili funzioni di sicurezza verranno rese disponibili anche sulla scena Global ed europea.

