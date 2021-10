Continua senza sosta il lavoro del team di sicurezza di Samsung che rilascia le patch di sicurezza di ottobre per una vasta gamma di smartphone, mentre POCO F3 riceve un importante aggiornamento software.

Patch di ottobre per questi smartphone Samsung

Samsung Galaxy A20 rientra tra gli smartphone di fascia medio-bassa del colosso sudcoreano a ricevere le patch di sicurezza di ottobre negli USA (al momento solo con gli operatori Sprint e T-Mobile) con il firmware A205USQSABUJ1. Lo smartphone economico è seguito anche dal modello Samsung Galaxy A01 che, in questo caso in Russia, si sta aggiornando al firmware A015FXXU5BUJ1 con le sopracitate patch di sicurezza di ottobre.

Passando a smartphone di fascia superiore e in questo caso di uno tra i migliori smartphone Android di quest’anno, il modello Samsung Galaxy A52s 5G si aggiorna al firmware A528BXXU1AUI8 con le patch di sicurezza di ottobre. L’update è al momento in rilascio in Svizzera, Bulgaria e Germania; il lancio nel nostro Paese potrebbe avvenire nel corso dei prossimi giorni.

Vi ricordiamo la news con tutti i dettagli circa le correzioni presenti nelle patch di sicurezza di ottobre.

Aggiornamento di ottobre per Samsung Galaxy Watch4

Gli ottimi smartwatch Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic si aggiornano al firmware R8**XXU1CUJ2 contenente solo due novità :

miglioramenti della stabilità del sistema;

miglioramenti circa l’affidabilità del sistema.

Non vengono segnalate ulteriori novità software e anche le patch di sicurezza restano ferme a quelle di agosto 2021.

Come aggiornare i dispositivi Samsung

Gli aggiornamenti per gli smartphone Samsung, se non ancora notificati direttamente dal sistema, si possono scaricare manualmente seguendo il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Per quanto riguarda invece gli smartwatch e in questo caso la serie Samsung Galaxy Watch4, anche in questo caso è possibile procedere per due vie: attendere la notifica di sistema che vi avvisa della disponibilità del nuovo aggiornamento, oppure avviare l’applicazione Galaxy Wearable, accedere alle impostazioni del wearable e tappare in fondo al menu sull’opzione di ricerca di un aggiornamento software.

Arriva la MIUI 12.5 Enhanced Edition per POCO F3

POCO F3 rientra finalmente tra gli smartphone che stanno ricevendo il tanto atteso aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced Edition. Lo smartphone, infatti, si aggiorna in Europa con il firmware 12.5.6.0 (RKHEUXM) da ben 466 MB contenente una grande quantità di novità software, tra cui:

migliore autonomia della batteria;

migliore gestione e allocazione delle risorse di sistema;

esperienza utente più fluida e appagante;

migliore gestione della RAM;

molto altro.

Di base non sono state aggiunte nuove funzionalità , ma piuttosto sono state migliorate e ottimizzate numerose aree del sistema operativo per offrire una migliore esperienza utente.

Come aggiornare POCO F3

L’aggiornamento alla MIUI 12.5 Enhanced Edition per POCO F3, se disponibile, si può scaricare dal pannello Impostazioni > Info sistema.

In copertina Samsung Galaxy A52s 5G

