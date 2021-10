Il legame di collaborazione tra Samsung e Google sembra essersi fatto decisamente più stretto e significativo negli ultimi tempi: dopo l’avvicinamento con Wear OS, adesso Big G ha messo online un intero sito web dedicato agli ultimi pieghevoli del brand sudcoreano: Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Insomma, in attesa che il Google Pixel Fold diventi realtà, la casa di Mountain View si sta dando un gran da fare per dimostrare che Android sugli smartphone pieghevoli può starci particolarmente bene.

Google pubblicizza i pieghevoli di Samsung

D’altro canto, già nelle scorse settimane Google aveva pubblicato sul proprio canale YouTube dei video promozionali dedicati proprio a Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione). Sì, non pubblicità di Samsung sul canale di Google, ma veri video promozionali con tanto di logo Google in bella vista al fianco di quello di Samsung.

Dopo un nuovo video pubblicato in settimana, adesso Big G si è spinta oltre mettendo online un pagina web interamente dedicata ai due smartphone pieghevoli Made by Samsung. La pagina si chiama “Unfold With Google” e non contiene altro che dettagli sui due device e sui servizi di Google che permettono di sfruttare. Senza dimenticare dei collegamenti rapidi – sito Samsung, Verizon, AT&T, T-Mobile – per un acquisto immediato.

Insomma, Google continua a non avere ancora in commercio un proprio pieghevole, ma questo ennesimo indizio conferma l’interesse per i prodotti e anche le voci secondo cui dietro il Pixel Fold potrebbe esserci anche lo zampino di Samsung.

