A seguito dell’incredibile leak su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, un nuovo rumor svela che durante l’evento di presentazione dei nuovi smartphone made by Google il colosso di Mountain View potrebbe avere in serbo un gran numero di novità.

Google Pixel Fold, Watch e speaker Nest in arrivo?

Infatti, secondo il leaker AI, di fianco la famiglia Google Pixel 6, l’azienda statunitense potrebbe togliere il velo niente di meno che al suo primo smartphone pieghevole in assoluto: Google Pixel Fold. Lo smartphone, evidentemente nei piani di lancio della compagnia considerando le numerose ottimizzazioni a cui sta lavorando Google su Android 12.1, è stato immaginato da un designer in alcuni render 3D che prendono spunto da un brevetto ufficiale proveniente dall’USPTO (Unites States Patent and Trademark Office). Secondo gli ultimi rumor circa le specifiche tecniche dello smartphone pieghevole, Google Pixel Fold monterebbe un display da 7.6″ fornito da Samsung, lo stesso comparto fotografico di Google Pixel 6 e ovviamente il nuovo chip proprietario Google Tensor.

Il leaker, inoltre, è convinto che durante l’evento del 19 ottobre verranno presentati anche il tanto atteso Google Pixel Watch, Google Pixel Tablet e una nuova serie di speaker Nest. Tralasciando il tablet e gli speaker di cui non si sa praticamente nulla, Google Pixel Watch è ormai atteso da tantissimo tempo da chi non vede l’ora di indossare uno smartwatch realizzato da Google. Secondo i rumor sarebbe costituito da una cassa circolare con display touch e ovviamente con Wear OS 3, l’ultima versione del sistema operativo per i dispositivi wearable.

