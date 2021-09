Di tanto in tanto in Rete si sussegue qualche indiscrezione che riguarda Google Pixel Fold, ossia quello che potrebbe essere il nome del primo smartphone pieghevole del colosso di Mountain View.

Lo scorso mese una sorta di conferma al fatto che Google stia effettivamente lavorando a un device di questo tipo è arrivata dalla beta 4 di Android 12 e sono sempre più numerosi gli addetti ai lavori che ritengono che la sua presentazione ufficiale possa non essere così lontana.

Nuove conferme per il lancio a breve di Google Pixel Fold

Nelle ultime ore un contributo a tali “voci” lo ha voluto dare anche David Naranjo, Senior Director di Display Supply Chain Consultants, che su Twitter ha condiviso una tabella contenente una serie di device dotati di un pannello OLED con tecnologia LTPO e tra di essi figura anche un “Google Pixel Fold”, con presumibile periodo di lancio nel quarto trimestre del 2021.

Tra le altre cose, il tweet di David Naranjo ci fornisce un’anticipazione anche sullo schermo di Google Pixel Fold, che dovrebbe essere realizzato da Samsung Display e poter vantare una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz.

Ricordiamo che il prossimo mese il colosso di Mountain View ha in programma il lancio ufficiale della serie Google Pixel 6, destinata a fare il proprio esordio sul mercato entro la fine di ottobre ma è difficile che l’azienda sfrutti tale evento per presentare anche un modello “rivoluzionario” come il suo primo telefono pieghevole.

Più probabile, invece, è che Google dedichi a tale device un evento tutto suo, anche per soffermarsi sulle soluzioni software studiate per esaltare il suo speciale form factor e consentire a Google Pixel Fold (o qualunque sia il nome scelto per esso) di garantire un’esperienza unica.

Del resto, la concorrenza è ormai agguerrita anche nel settore dei dispositivi pieghevoli e Google non può farsi trovare impreparata.