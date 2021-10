A seguito dell’incredibile leak di ieri che ha svelato tantissimi dettagli su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, in queste ore abbiamo l’opportunità di effettuare il download dei wallpaper dei sopracitati smartphone che avevamo visto in una famosa pubblicità del The New Yorker.

I wallpaper di Google Pixel 6 pronti al download

Come ben sappiamo la personalizzazione è un aspetto chiave per Android e lo è ancora di più su Android 12: il Material You, come ben sappiamo, rende possibile personalizzare il proprio smartphone (e la UI del sistema e delle app) in relazione al wallpaper impostato. Ma c’è di più: i wallpaper ufficiali della serie Google Pixel 6 saranno abbinati al colore stesso del telefono, per un totale di 6 varianti cromatiche differenti.

In queste ore un leaker ha pubblicato su Twitter tutti i wallpaper mostrati all’interno della pubblicità del The New Yorker, già pronti al download, di cui potete apprezzarne la qualità dalla galleria sottostante.

C’è voglia di Google Pixel 6

Secondo alcune metriche svelate dallo stesso Evan Blass in merito al leak di ieri, scopriamo che c’è molto clamore attorno ai nuovi Google Pixel. Sarà certamente merito dell’ottima campagna marketing finora presentata dal colosso di Mountain View, sarà anche il nuovo design che stacca completamente con quanto visto in tutti questi anni, ma resta il fatto che finora il pubblico sta dimostrando un estremo interesse verso i nuovi dispositivi di Google.

Certo, questo non si tramuta automaticamente in un fiume di vendite assicurato, ma è un chiaro segno che quanto mostrato finora sta attirando un gran numero di potenziali clienti.

