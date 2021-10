Mancano ormai meno di due settimane alla presentazione ufficiale della serie Google Pixel 6, in programma per martedì 19 ottobre 2021 e in Rete continuano a susseguirsi indiscrezioni e anticipazioni varie sulle principali caratteristiche dei due nuovi attesissimi smartphone del colosso di Mountain View.

E un esempio è rappresentato dal volantino della catena di elettronica tedesca Saturn, con il quale vengono anticipati quello che dovrebbe essere il prezzo ufficiale in Germania del modello “base” e altri interessanti dettagli.

Il presunto prezzo di Google Pixel 6 in Germania

Google Pixel 6 dovrebbe essere venduto a 649 euro e chi pre-ordinerà lo smartphone entro il 27 ottobre riceverà in omaggio le cuffie over-ear Bose 700 (il cui prezzo si aggira intorno ai 250 euro).

Così come apprendiamo da Smart Droid, al momento Saturn e gli altri rivenditori fanno riferimento soltanto a Google Pixel 6 mentre non vi sono menzioni per la variante Pro e ciò suggerisce che quest’ultima potrebbe arrivare soltanto in un secondo momento o essere limitata ad alcuni Paesi.

Inoltre, per quanto riguarda la colorazione di Google Pixel 6, si parla soltanto di quella nera ed è probabile che altre versioni cromatiche saranno commercializzate soltanto in quantità limitate.

Confermate le principali caratteristiche tecniche

Dal volantino di Saturn emergono anche quelle che saranno le più importanti caratteristiche del nuovo telefono di Google, come il display OLED da 6,4 pollici, il processore Google Tensor, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata e un sensore di impronte digitali integrato nello schermo.

Ed ancora, Google Pixel 6 potrà contare su una fotocamera frontale da 8 megapixel, una doppia fotocamera posteriore (con sensori da 50 megapixel e 12 megapixel) e una batteria da 4.260 mAh.

Restiamo in attesa di avere informazioni ufficiali anche per il nostro mercato, nella speranza che il colosso di Mountain View non ci riservi brutte sorprese.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle ore 19,00 di martedì 19 ottobre per l’evento di lancio della nuova generazione di smartphone di Google.