Non è la prima volta che ci troviamo a parlare della “digitazione vocale” di Google Assistant all’interno di Gboard, una funzione molto utile intravista circa un anno fa e poi misteriosamente scomparsa. Ebbene, il team dietro il gruppo Telegram Google News è riuscito ad attivare il nuovo sistema di digitazione vocale che quasi sicuramente troveremo sull’attesa serie di smartphone Google Pixel 6.

Google Pixel 6 rivoluziona la digitazione vocale

Infatti, facendo credere al sistema che il telefono in uso fosse un Google Pixel 6 Pro, hanno scoperto che la funzione ha ricevuto una grande quantità di migliorie sia dal punto di vista del design che anche per quello funzionale. Oltre a mostrare dal vivo come dovrebbe apparire la UI della tastiera una volta attivata la digitazione vocale con Google Assistant, il team ha anche scoperto la lista completa dei comandi che sarà possibile impartire all’assistente vocale da eseguire direttamente all’interno di Gboard:

Scrivi e invia “Invia” – per inviare un messaggio vocale di testo “Stop” – per bloccare la digitazione vocale e chiudere il microfono. È altresì possibile attivare il microfono in modo continuato tramite un doppio tap sull’icona ed eventualmente disattivarlo con un ulteriore tap “Cancella” – per eliminare l’ultima parola dettata o evidenziata “Pulisci” – per eliminare l’ultima frase “Pulisci tutto” – per eliminare l’intero testo “Undo” – per annullare l’ultimo comando impartito

Aggiungi le emoji “Lol emoji” – “Heart emoji” – “Kissing emoji” – “Crying emoji” – “Smiling with teeth emoji” – “Heart eyes emoji” – “Thumbs up emoji” – “Happy face emoji” – “In love face emoji” – “Thank you emoji”

Moduli ed email “Prossimo” – per spostare il cursore nel campo di testo successivo “Precedente” – per spostare il cursore nel campo di testo precedente “Imposta destinatario” – per aggiungere il contatto dell’utente a cui inviare l’email “Aggiungi Emma nei Cc” – per aggiungere un contatto nel campo Cc “Impostata oggetto” – per aggiungere l’oggetto del messaggio email

Start hands-free “Hey Google, scrivi” – per iniziare la digitazione vocale



Non è sicuro al 100% che queste nuove funzionalità troveranno posto all’interno dell’app Gboard per la serie Google Pixel 6, ma c’è un’alta probabilità che ciò che abbiamo visto sia legato alle grandi possibilità offerte dal chip Google Tensor anche nel campo del riconoscimento vocale.

Potrebbe interessarti anche: Ecco quanto costerà Google Pixel 6 in Europa