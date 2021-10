la notizia era nell’aria ormai da qualche settimana, ma in assenza di una conferma ufficiale da parte di Google andava presa con le pinze. Stiamo parlando della data di presentazione della serie Google Pixel 6, che sarà il fiore all’occhiello dell’evento Made By Google in programma nei prossimi giorni.

Google Pixel 6 e 6 Pro il 19 ottobre

Con un post sull’account Twitter di Made By Google, pubblicato proprio pochi minuti fa, il colosso di Mountain View ha svelato data e ora dell’inizio dell’evento autunnale, che vedrà come protagonisti principali Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro.

L’evento prenderà il via alle ore 10:00 locali, le 19:00 italiane, di martedì 19 ottobre, confermando quindi le indiscrezioni che erano circolate nei giorni scorsi. La compagnia non ha fornito ulteriori dettagli, limitandosi a mostrare un paio di immagini dei nuovi smartphone. È comunque probabile che saranno annunciate altre novità hardware nel corso dell’evento.

Nella stessa occasione Google potrebbe anche rilasciare la versione Pixel di Android 12, il cui codice sorgente è stato pubblicato ieri sera sull’AOSP ma non ancora disponibile per l’intera famiglia Pixel. È comunque probabile che nei prossimi giorni Google fornisca qualche ulteriore dettaglio in merito, per aumentare l’hype che circonda uno degli eventi più attesi dell’autunno, quantomeno per quello che riguarda il mondo Android.