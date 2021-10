Gboard testa delle novità: tastiera floating ridisegnata, traduzione, dizionario

L’aggiunta della modalità “Floating” per la tastiera Gboard di Google risale al 2018, ma adesso è in test un rinnovamento grafico, così come altre novità per le funzioni di traduzione e aggiunta di nuovi termini al dizionario.

Se nei giorni scorsi abbiamo visto una piccola funzione della tastiera di Google prossima ai saluti, adesso scopriamo qualche nuova aggiunta attualmente in fase di test.

Gboard: tastiera floating, traduzione e dizionario

Come si intuisce facilmente, la modalità floating permette di “sbloccare” Gboard dalla sua classica posizione e di posizionarla a proprio piacimento sulla schermata. Fin dai tempi della sua introduzione la funzione non è stata sottoposta a cambiamenti significativi, ma adesso ci sono delle modifiche all’orizzonte.

Come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito – di confronto col design vecchio –, Google ha iniziato a lavorare ad un rinnovamento grafico della tastiera mobile di Gboard e qualche utente vede già la nuova grafica contraddistinta da forme più arrotondate. Al contempo, l’appiglio che permette di trascinare la tastiera sulla schermata è stato integrato meglio nel design complessivo, senza spuntare più in modo antiestetico nella parte bassa. Questi cambiamenti sono in linea con il nuovo design language Material You adottato da Google con Android 12 e in rapida diffusione sulle app proprietarie.

Previous Next Fullscreen

La seconda novità che Big G sta testando per Gboard riguarda la funzione di traduzione direttamente sulla tastiera. Come si nota dagli screenshot di confronto, anche in questo caso la nuova impostazione della funzione, così come della parte dell’interfaccia dedicata alla selezione delle lingue, è in perfetto stile Material You, con supporto al sistema di temi dinamici, forme stondate, testi più grandi.

Previous Next Fullscreen

Per finire, Google ha inserito un nuovo tasto per aggiungere rapidamente nuove parole al dizionario personale. Il tasto compare, ad esempio, quando Gboard rileva un probabile errore di digitazione dell’utente.

Alcuni utenti, come detto, hanno già iniziato a vedere queste novità in Gboard, pertanto è pronosticabile una più ampia diffusione nei prossimi giorni.

La versione più recente di Gboard è scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.