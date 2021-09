Gboard è una delle tastiere più apprezzate e ricche di funzioni del mondo Android ma, come ogni prodotto di Google che si rispetti, è soggetta a continui cambiamenti: tra non molto, ad esempio, gli adesivi personalizzati “Mini” verranno eliminati completamente.

Di recente di abbiamo parlato delle tante novità in arrivo sulle applicazioni di Google e vi abbiamo anche descritto le modifiche che Gboard subirà per adattarsi al meglio al Material You di Android 12.

In mezzo a tutti questi cambiamenti ce n’è un altro meno drastico ma alquanto curioso che incombe sulla tastiera della casa di Mountain View: vista la crescente popolarità della funzione Emoji Kitchen, sulla quale Google ha deciso di puntare con forza, gli adesivi personalizzati “Mini” verranno abbandonati.

Introdotti nel 2018 come una funzione per consentire agli utenti di creare degli adesivi personalizzati che richiamassero le proprie sembianze, gli adesivi Mini di Gboard avevano una finalità simile a quella di Bitmoji. Qualche mese più tardi Google aveva arricchito la funzione aprendola a pacchetti di adesivi in stile “Emoji” di terze parti.

Per la verità, dopo l’entusiasmo iniziale la funzione era stata un po’ abbandonata a se stessa e anzi verso la metà del 2020 Google aveva manifestato la volontà di eliminare gli adesivi “Mini”, invitando gli utenti di Gboard a rivolgere la propria attenzione proprio a Bitmoji.

Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, alle parole di Google stanno per seguire i fatti: basta aprire Gboard in un’app compatibile ed entrare in un pacchetto di adesivi “Mini” per leggere «Avviso: a breve i mini non saranno più disponibili».

A precisa domanda dei colleghi di 9to5Google, Google, ha fatto sapere che la funzione non sparirà immediatamente, bensì entro la fine di ottobre. Non è stata indicata una data precisa.

