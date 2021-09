Gboard di Google è una delle tastiere più conosciute e apprezzate nel mondo Android e, attraverso la sua funzione Emoji Kitchen, permette agli utenti di sbizzarrirsi creando delle simpatiche combinazioni di emoji direttamente durante la digitazione per poi condividerle nelle proprie app preferite.

Oggi, quindi, non parliamo né di personalizzazioni profonde di Gboard, né dei cambiamenti portati dal Material You. Andiamo invece a vedere più da vicino tutte le preannunciate novità dell’Emoji Kitchen della tastiera di Google.

Gboard: che cos’è l’Emoji Kitchen e come funziona

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, Google ha preannunciato l’arrivo di ben 1.500 nuovi adesivi creabili tramite la Emoji Kitchen di Gboard.

Prima di vedere la lista completa e qualche esempio pratico delle novità introdotte da Google, è utile fare una precisazione: l’Emoji Kitchen è, in parole povere, uno strumento disponibile in Gboard che si occupa di creare automaticamente degli sticker frutto della combinazione di due differenti emoji digitate dall’utente.

Le combinazioni vengono create volta per volta e fino a questo momento se ne contano oltre quindicimila. Crearle è semplicissimo: è sufficiente inserire una prima emoji, come può essere ad esempio Smiling Face with Heart-Eyes (😍); a questo punto Gboard suggerisce automaticamente delle combinazioni, ma l’utente è libero di scegliere un’altra emoji per creare l’adesivo desiderato. Una volta ottenuto il risultato voluto, basta effettuare un tap sullo sticker per inserirlo nell’app in uso, rimuovendo automaticamente le emoji dal campo di testo.

Per i più nostalgici, c’è anche un piccolo trucco di Emoji Kitchen da conoscere: se si abbina un’emoji a quella della bacchetta magica ( ), si ottiene il classico blob di Google sotto forma di adesivo.

La funzione non è sfruttabile in tutte le applicazioni per Android, ma sono comunque numerose quelle che permettono di farlo e includono app popolari come Google Messaggi, Facebook Messenger, Telegram e WhatsApp.

Gboard: ultime novità nell’Emoji Kitchen di Google

A settembre 2021 Google ha annunciato un gruppo di nuove aggiunte, per un totale di oltre 1.500 nuovi adesivi possibili. Ecco le nuove emoji supportate e qualche creazione indubbiamente particolare:

Cityscape

Cityscape at Dusk

Sunset

Night with Stars

Strawberry

Bread

Baguette Bread

Unicorn

Carousel Horse

Goat

Fish

Fishing Pole

Bird

Feather

Bear

Teddy Bear

Emoji Kitchen di Gboard è solo per Android

Ufficialmente, la funzione Emoji Kitchen di Gboard è esclusiva dell’app per Android, niente da fare dunque per gli utenti muniti di dispositivi iOS.

In verità una soluzione esiste: i creatori della feature Jennifer Daniel and Bhavik Singh hanno messo online una versione funzionante su iOS tramite browser all’indirizzo emoji.kitchen. Gli utenti possono creare gli adesivi e scaricarli come immagini, ma la lista è meno completa e aggiornata e non è esattamente la stessa cosa.

Emoji Kitchen: elenco completo delle emoji funzionanti

Viste le tantissime combinazioni possibili, può tornare utile conoscere quali emoji possano essere sfruttate nella Emoji Kitchen di Gboard. Ecco tutte quelle compatibili suddivise per categoria.

Faccine

Grinning

Beaming Face

Face with Tears of Joy

Smile

Grinning Face with Smiling Eyes

Grinning Face with Sweat

Grinning Squinting Face

Smiling Face with Halo

Smiling Face with Horns

Angry Face with Horns

Winking Face

Smiling Face with Smiling Eyes

Face Savoring Food

Relieved Face

Face with Heart Eyes

Face with Sunglasses

Smirking Face

Neutral Face

Expressionless Face

Unamused Face

Downcast Face with Sweat

Pensive Face

Frown

Blush

Confused Face

Confounded Face

Kissing Face

Face Blowing a Kiss

Kissing Face with Smiling Eyes

Kissing Face with Closed Eyes

Smiling Face with 3 Hearts

Yawning Face

Smiling Face with Tear

Face with Tongue

Winking Face with Tongue

Squinting Face with Tongue

Disappointed Face

Worried Face

Angry Face

Red Angry Face

Face with Tear

Persevering Face

Triumph Face

Sad but Relieved Face

Frowning Face with Open Mouth

Anguished Face

Fearful Face

Weary Face

Sleepy Face

Tired Face

Grimacing Face

Loudly Crying Face

Open Mouth Face ‍

‍ Cold Sweat

Face Screaming in Fear

Astonished

Flushed Face

Sleeping Face

Dizzy Face

Dizzy Face with Spiral Eyes ‍

‍ No Mouth Face

Face in Clouds ‍

‍ Face with Mask

Partying Face

Woozy Face

Hot Face

Cold Face