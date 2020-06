Google Gboard è una delle applicazioni multi piattaforma più apprezzate fra quelle sviluppate da Google, se non altro per la qualità delle feature presenti al suo interno e l’ottimo sistema di predizione che permette agli utenti di scrivere testi molto velocemente. In queste ore, tramite il data mining dell’APK relativo alla versione 9.5 beta di Gboard, scopriamo alcune delle novità a cui sta lavorando il team di sviluppo di Google.

Novità Google Gboard beta

Ricordate gli adesivi “Mini” che permettono di creare una versione cartoonizzata del proprio aspetto tramite un selfie? Ebbene, dopo quasi 2 anni dal suo lancio, Google sarebbe pronto a rimuovere completamente la feature. Infatti, com’è possibile notare nella stringa di codice presente qui in basso, si fare chiaro riferimento al fatto che “gli adesivi Mini andranno via presto“. Fortunatamente, però, tutti quelli creati durante questo periodo di tempo continueranno ad essere disponibili, in quanto Google si appresterà unicamente a rimuovere il processo che permette di crearli.

<string name=”deprecate_minis_banner_title”>Note: Minis will go away soon</string>

Nella versione beta si trova riferimento ad un altro sistema di suggerimento delle emoji. Questo, posizionato in cima alla griglia/lista delle emoji, prende il nome di “Suggestions”, mentre la lista “Utilizzate recentemente” viene riposizionata più in basso. Big G starebbe inoltre lavorando anche a un tasto per mostrare quelle più utilizzate, sebbene quest’ultimo non sia ancora live nella beta.

Come scaricare Google Gboard beta

Se volete provare in anticipo le novità che il team di sviluppo di Google ha in serbo per l’applicazione Gboard, vi basta cliccare questo link e partecipare al programma di beta testing. In alternativa la versione beta 9.5 di Gboard è disponibile anche come APK cliccando questo link di APK Mirror.

Vi ricordiamo che la novità appena vista per quanto riguarda gli adesivi Mini non è ancora disponibile nella beta, ma lo è unicamente il codice su cui si basa.