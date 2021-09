Negli ultimi tempi Realme ha sfornato alcuni smartphone molto interessanti e Realme GT Neo, che pure non è esattamente il più famoso di tutti, ha appena affrontato la classica prova del comparto fotografico di DxOMark.

Presentato in Cina a fine marzo, Realme GT Neo è sicuramente meno noto rispetto al più recente Realme GT Master Edition e al top di gamma del brand Realme GT 5G (ecco la nostra recensione), tuttavia il fatto che le sue fotocamere siano perfettamente sovrapponibili a quelle di quest’ultimo rende più interessanti i risultati della prova di DxOMark.

DxOMark: test fotocamere Realme GT Neo

Come detto, Realme GT Neo è in circolazione da circa 6 mesi e infatti già si parla con una certa dovizia di particolari del suo successore. Tornando all’attualità, lo smartphone dispone di una scheda tecnica molto completa in cui spiccano il display AMOLED da 6,43 pollici FHD+ a 120 Hz, il SoC MediaTek Dimensity 1200 – DxOMark riporta erroneamente il Dimensity 800U –, un’abbondante dotazione di memorie e una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida a 50 W.

Ma in questa sede ci interessa soprattutto il comparto fotografico, che comprende una singola unità anteriore da 16 MP con apertura f/2.5 e tre fotocamere posteriori con:

principale Sony IMX682 da 64 MP con apertura f/1.8 e PDAF;

ultragrandangolare da 8 MP con apertura f/2.3 e FoV di 119°;

macro da 2 MP con apertura f/2.4;

LED flash;

registrazione video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/480fps, gyro-EIS (l’indicazione di DxOMark è sbagliata).

Venendo al riassunto della prova di DxOMark, il punteggio assegnato complessivamente alle fotocamere di Realme GT Neo è di 105 punti così ripartiti: 116 punti per la parte foto, 79 punti per la parte video e 59 punti per quella zoom.

Come punti di forza vengono elencati:

bilanciamento del bianco abbastanza neutro negli scatti all’aperto

buon dettaglio sui soggetti vicini in condizioni di buona luce e all’interno

autofocus preciso

buona esposizione dei volti e ampia gamma dinamica nei video

buon controllo del rumore e delle sfumature di colore nei video.

I punti deboli riscontrati, invece, sono:

esposizione instabile in foto e video

tono della pelle impreciso con poca luce

carenza di dettaglio e peggioramento della qualità ai bordi dell’immagine nelle foto con la ultra-wide

effetto blur innaturale negli scatti in modalità bokeh

autofocus nei video lento e instabile

carenza di dettaglio e color cast nei video.

Per maggiori dettagli trovate il test completo al link in fonte.

