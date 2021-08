Realme corre veloce verso il prossimo lancio: sono appena trapelate le prime immagini render – di ottima qualità – e le specifiche tecniche principali di uno smartphone che ufficialmente ancora non esiste: Realme GT Neo2.

La crescita di Realme è sotto gli occhi di tutti: il flagship Realme GT 5G (ecco la nostra recensione) ha raccolto consensi da più parti e all’annuncio di inizio mese di un importante traguardo di vendite è già seguito quello dei nuovi Realme GT Master Edition e GT Explorer Master Edition, ma c’è già un altro nuovo modello che incombe.

Realme GT Neo2: immagini e specifiche tecniche

L’esistenza di Realme GT Neo2 non è esattamente un mistero: sebbene il primo Realme GT Neo sia arrivato in Cina da pochi mesi, il vice-presidente della divisione cinese di Realme ha già confermato su Weibo che i lavori sul successore sono in corso.

Ebbene, oggi, grazie alla collaborazione tra Digit (fonte) e il solito OnLeaks, possiamo già farci un’idea – anche piuttosto completa – di che smartphone sarà Realme GT Neo2, sia dal punto di vista estetico che tecnico.

Per quanto riguarda il design, la fonte ci tiene a precisare che i render sono basati su un prototipo di pre-produzione, pertanto il modello finale potrebbe presentare qualche lieve differenza. Rispetto al predecessore, comunque, Realme GT Neo2 sembra aver guadagnato un look molto più elegante e sobrio (un po’ in stile OnePlus, NdR). La disposizione delle fotocamere – tre posteriori e un dual LED flash – in verticale, il retro con bordi curvi, lo spessore ridotto e i bordi superiore e inferiore apparentemente piatti sono gli aspetti salienti delle immagini, insieme alla fotocamera anteriore punch-hole in alto a sinistra e al mento leggermente più spesso rispetto alla cornice superiore dello schermo.

Per il resto, nelle immagini sono visibili anche la porta USB-C, il vano per la SIM, la griglia dello speaker di sistema e quella della capsula auricolare; tutti i tasti – power e volume – sono sul lato destro del dispositivo. Al momento mancano i dati riguardanti le dimensioni e il peso dello smartphone.

Passando alle specifiche tecniche trapelate – anche in questo caso la fonte dichiara che sono riferite ad un prototipo –, Realme GT Neo2 dovrebbe essere dotato di una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 870 e di un display da 6,62 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di refresh fino a 120 Hz. Sotto allo schermo dovrebbe essere alloggiato il sensore di impronte digitali – che, d’altronde, nelle immagini non si vede –, mentre la fotocamera anteriore nel foro dovrebbe essere da 16 megapixel. Non viene specificata la tipologia di pannello usata per il display.

A questo proposito vengono subito in risalto alcune differenze rispetto al primo Realme GT Neo, che utilizza un SoC MediaTek Dimensity 1200 e uno schermo AMOLED sempre Full HD+ e con refresh rate a 120 Hz, ma di diagonale leggermente inferiore (6,43 pollici).

Tornando al nuovo modello, Realme GT Neo2 dovrebbe disporre anche di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Quanto alla parte software, è presumibile la presenza di Android 11 con la realme UI 2.0 out of the box (ecco il nostro confronto tra le migliori interfacce personalizzate del mondo Android, quella di realme è praticamente sovrapponibile alla ColorOS di OPPO).

Per quanto concerne il comparto fotografico, la fonte attribuisce a Realme GT Neo2 una fotocamera principale da 64 megapixel, una ultra-grandangolare da 8 megapixel e, infine, una macro da 2 megapixel. Insomma, le fotocamere del Realme GT potrebbero essere state confermate in blocco.

A completamento del tutto, viene citata una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida, con caricabatterie incluso nella confezione di vendita.

In attesa di capire quando Realme GT Neo2 verrà ufficializzato e se e quando arriverà anche da noi, fateci sapere nei commenti se vi piace.