In queste ore Realme ha presentato gli smartphone Realme GT Neo e Realme V13 5G: scopriamo tutti i dettagli e le caratteristiche nei capitoli successivi tramite l’indice sottostante.

Caratteristiche Realme GT Neo

Realme GT Neo è uno smartphone caratterizzato da un design da vero top di gamma. Frontalmente il pannello AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 120 Hz è abbracciato da cornici molto ottimizzate, interrotto solo dalla fotocamera punch hole laterale con sensore da 16 MP. Il retro, com’è osservabile dalla foto sottostante, presenta un interessante mix di materiali che gli conferiscono un aspetto unico e singolare.

Al suo interno è presente il processore MediaTek Dimensity 1200 con 6/8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno espandibile a 1 TB tramite micro SD. Il comparto multimediale è uno degli aspetti più intriganti con un modulo triplo con sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP. Ovviamente presente la connettività 5G SA/NSA, dual VoLTE, Wi-Fi 6 e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 50 W.

Il sistema operativo è invece affidato ad Android 11 con la consueta personalizzazione realme UI 2.0.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione Full HD+ con supporto HDR10+ e refresh rate a 120Hz refresh rate;

processore MediaTek Dimensity 1200 con GPU ARM G77 MC9;

6/8 GB di RAM LPDDR5 con 128 GB (UFS 3.1) di spazio interno o 12 GB di RAM LPDDR5 con 256 GB (UFS 3.1) di spazio interno;

fotocamera posteriore: sensore principale Sony IMX682 da 64 MP con apertura f/1.8 sensor, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale da 119° e apertura f/2.3 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.5;

sensore per le impronte digitali integrato nel display, jack audio da 3.5 mm audio, speaker stereo con Dolby Atmos e supporto Hi-Res Audio;

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS+GLONASS, NFC e porta USB Type-C;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 50 W;

dimensioni: 158.5 x 73.3x 8.4 mm;

peso: 179 grammi;

Android 11 con realme UI 2.0.

Prezzo e disponibilità Realme GT Neo

Realme GT Neo arriva nelle colorazioni Fantasy, Silver e Black ai seguenti prezzi:

6 + 128 GB a 1799 yuan, circa 230 euro al cambio;

al cambio; 8 + 128 GB a 1999 yuan, circa 260 euro al cambio;

al cambio; 12 + 256 GB a 2299 yuan, circa 300 euro al cambio.

La disponibilità è prevista per l’8 aprile.

Caratteristiche Realme V13 5G

Venendo invece a Realme V13 5G, in questo caso notiamo un design sicuramente piacevole ma evidentemente meno ricercato rispetto al modello sopracitato. La porzione frontale è munita di un display LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, ma in questo caso notiamo una ottimizzazione delle cornici buona ma non come quella di Realme GT Neo.

Anche Realme V13 5G basa la sezione multimediale su un comparto fotografico con tre sensori: una lente principale da 48 MP, una lente per scatti in bianco e nero da 2 MP e una lente macro da 2 MP. Frontalmente, invece, il sensore è da 8 MP con apertura f/2.0. Nonostante un aspetto più economico, Realme V13 5G è munito di supporto al 5G grazie al processore MediaTek Dimensity 700, mentre la RAM da 8 GB e lo storage da 128/256 GB permette agli utenti di utilizzare lo smartphone senza compromessi.

Buona la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W, così come la presenza di Android 11 con realme UI 2.0.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh a 90 Hz;

processore MediaTek Dimensity 700 con GPU Mali-G57 MC2;

8GB di RAM LPDDR4x con 128/256 GB di spazio interno UFS 2.1 espandibile fino a 1 TB tramite micro SD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, sensore bianco e nero da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0;

sensore per le impronte laterali, jack audio da 3.5 mm e supporto audio Hi-Res;

connettività 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS+GLONASS+Beidou e porta USB Type-C;

dimensioni: 162.5 × 74.8 × 8.5 mm;

peso: 176 grammi;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W;

Android 11 with realme UI 2.0.

Prezzo e disponibilità Realme V13 5G

Realme V13 5G arriva nelle colorazioni Black e Azure Blue al prezzo di 1599 yuan, circa 210 euro al cambio, nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, e 1799 yuan, circa 230 euro al cambio, nella versione con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno. Lo smartphone è disponibile da oggi in pre-ordine con la vendita a partire da 2 aprile.