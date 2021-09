Il linguaggio di design Material You basato sul Dynamic Color inizia a insediarsi all’interno del Google Play Store, come evidenziato dal codice scoperto da 9To5Google nel relativo APK dell’app.

Google sta inoltre implementando una piccola modifica alla modalità scura di Chrome per Android. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Google Play Store abbraccia il Material You

In alto una barra di ricerca a forma di pillola sostituisce il precedente rettangolo con angoli leggermente arrotondati, in modo da adattarsi meglio all’immagine circolare del profilo a destra.

Tuttavia, il cambiamento più rilevante è l’utilizzo del Dynamic Color in stile Material You, anche se al momento non si estende a tutto il Play Store, ma solo alla barra superiore e inferiore.

Previous Next Fullscreen

Un’altra piccola funzionalità individuata da 9To5Google consiste in un menu “Feedback di Google Play Store” presente nelle impostazioni che permetterà di rispondere periodicamente ai sondaggi per contribuire a migliorare l’esperienza offerta dall’app.

Infine, la scheda “Gestisci” guadagna una casella di controllo di alto livello per selezionare tutto in un elenco per l’eliminazione rapida e/o effettuare gli aggiornamenti e per ottenere un totale dello spazio di archiviazione.

Previous Next Fullscreen

Attualmente non è chiaro quando questi cambiamenti verranno rilasciati, poiché la riprogettazione del Google Play Store è ancora un cantiere aperto.

Google modifica il tema scuro di Chrome per Android

La modifica alla modalità scura di Google Chrome per Android è visibile nelle barre di stato dell’app e del sistema, nel selettore di schede e nelle impostazioni, oltre che nella pagina “Nuova scheda”.

Questa tonalità più scura è più vicina al nero e sostituisce la precedente tonalità grigia con alcune sfumature bluastre. Per coerenza Google ha anche leggermente modificato il colore della omnibox, del menu a tre punti e della barra dei gesti.

Google non utilizza più i contorni bianchi per determinati elementi nella pagina “Nuova scheda”, ma solo il colore necessario per distinguere lo sfondo dagli elementi.

Previous Next Fullscreen

Queste modifiche potrebbero essersi rese necessarie per accogliere altri aggiornamenti dal Material You e sono state rilevate su dispositivi che eseguono Android 11 o Android 12 e Google Chrome 93 che è ora disponibile tramite il Play Store.

Leggi anche: È possibile testare queste incredibili novità in arrivo su Google Chrome