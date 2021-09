Il team di Google Chrome è costantemente impegnato a migliorare l’esperienza di utilizzo del browser web più popolare al mondo, e in queste ore la compagnia svela alcune novità in fase di sviluppo che è possibile testare fin da subito tramite il canale beta di Google Chrome.

Tante novità da provare con questi flag

Le funzioni che vedremo all’interno di questo articolo interessano alcune aree ben circoscritte del browser web, le cui feature possono essere attivate/disattivate a piacimento con alcuni flag. Nello specifico, il team del colosso di Mountain View svela in anticipo grandi novità in arrivo per la finestra dei nuovi tab, la barra di ricerca e la condivisione del testo.

Come migliora la finestra dei nuovi tab

Vi è mai capitato di modificare un file all’interno di Google Chrome e perdere tempo il giorno dopo per cercarlo nella cronologia? Il team di Google Chrome beta sta lavorando a una funzione che offre la possibilità di tornare a modificare un documento in base alla cronologia di navigazione.

Questa funzione, disponibile tramite il flag #ntp-modules, permette di effettuare le seguenti operazioni:

modificare le ricette visualizzate recentemente direttamente dalla pagina del nuovo tab, tramite il flag #ntp-recipe-tasks-module;

visualizzate recentemente direttamente dalla pagina del nuovo tab, tramite il flag #ntp-recipe-tasks-module; concludere l’acquisto di un oggetto anche dopo aver chiuso il tab del negozio online attivando il flag #ntp-chrome-cart-module;

anche dopo aver chiuso il tab del negozio online attivando il flag #ntp-chrome-cart-module; riaprire un documento in Google Drive per continuare a modificarlo nel punto esatto in cui l’avete lasciato con il flag #ntp-drive-module.

La nuova barra di ricerca rapida

Con il flag #continuous-search per la versione mobile di Google Chrome beat per Android, è possibile continuare la navigazione online senza utilizzare il tasto indietro per tornare alla schermata di ricerca di Google. Sotto la barra degli indirizzi, infatti, appare adesso una seconda barra che offre la possibilità di navigare verso una nuova pagina web correlata alla ricerca iniziale.

Condividere una frase con stile

Se amate leggere articoli su Google Chrome per Android e vi trovate spesso a condividere porzioni di testo sui social network o in altre applicazioni, con il flag #webnotes-stylize è adesso possibile sfruttare alcuni simpatici template realizzati direttamente da Google per mettere in risalto un passaggio o una frase in modo originale.

Se volete testare in anticipo queste novità per dare modo al team di sviluppo di Google Chrome beta di migliorarle in base ai feedback ricevuti, potete scaricare l’ultima beta del browser web dal badge del Play Store sottostante.

Potrebbe interessarti anche: Contrordine: la serie Pixel 6 di Google non arriverà più a settembre