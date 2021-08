Secondo le indiscrezioni di ieri Xiaomi 12 Ultra potrebbe utilizzare il sensore da 200 MP e e il SoC Snapdragon 895. Un leak di oggi conferma che la prossima ammiraglia di Xiaomi impiegherà una fotocamera da 200 MP e rivela altre informazioni su questo futuro smartphone.

Xiaomi 12 potrebbe utilizzare un sensore da 200 MP e lo Snapdragon 898

Secondo quanto appena riportato da /Leaks, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Ultra saranno dotati di un sensore da 200MP capace di generare immagini a una risoluzione di 8192×6144 e utilizzeranno il chipset Qualcomm Snapdragon 898 (SM8450).

Il modulo fotocamera di Xiaomi 12 Ultra sarebbe composto da un sensore principale da 200MP, un sensore Ultrawide da 50 MP e un obiettivo da 50 MP con zoom periscopico 10X, mentre Xiaomi 12 utilizzerebbe una fotocamera principale da 200 MP abbinata a un a fotocamera Ultrawide e a un obiettivo macro.

L’indiscrezione riporta anche i nomi in codice dei due futuri smartphone Xiaomi: “Zeus” per Xiaomi 12 Ultra e “Cupid” per Xiaomi 12.

La fuga di notizie menziona i dispositivi Xiaomi senza lo storico brand Mi, in linea con la volontà dell’azienda di uniformare la presenza del marchio a livello globale.

Xiaomi 12 Ultra sarebbe dunque un ottimo candidato per diventare lo smartphone che offre la fotocamera con più megapixel sul mercato, poiché la maggior parte dei dispositivi raggiunge i 108 MP, incluso Samsung Galaxy S21.

In copertina: Xiaomi Mi 11 Ultra

