Xiaomi nel giro di qualche anno è riuscita a trasformarsi da un importante produttore cinese che vendeva i propri device anche nei mercati occidentali a un vero e proprio brand globale, un’azienda affermata e capace di tenere testa con i suoi dispositivi a Samsung e Apple e ciò in lungo e in largo per il Pianeta.

Tra le ragioni che hanno portato al successo di Xiaomi, oltre alle corrette politiche aziendali e alla qualità dei prodotti lanciati, vi sono senza dubbio i problemi incontrati da Huawei in seguito al ban commerciale impostole dal governo statunitense, a causa del quale il colosso cinese ha dovuto rinunciare (almeno per il momento) ai propri piani di grandezza e a importanti quote di mercato.

Nelle scorse settimane Xiaomi ha lanciato il tanto atteso Xiaomi MIX 4, smartphone con il quale tra le altre cose viene introdotto un grande cambiamento per quanto riguarda i nomi dei vari prodotti dell’azienda: il colosso cinese, infatti, ha deciso di rinunciare a “Mi”.

Xiaomi manda in pensione il brand Mi

Sebbene Xiaomi sia conosciuta soprattutto per i suoi smartphone, vende anche molti prodotti nelle categorie smart home, lifestyle e computing, come smart TV, laptop, frigoriferi, friggitrici, smartwatch, scooter, robot, asciugacapelli e la maggior parte di questi dispositivi porta oggi il marchio “Mi” nel proprio nome.

Ebbene, tutto ciò cambierà per i nuovi prodotti che il colosso cinese lancerà in futuro: probabilmente la dirigenza del colosso cinese ritiene che sia arrivato il momento che i clienti associno maggiormente i propri prodotti a Xiaomi, rinunciando al brand Mi che potrebbe generare confusione in quelli meno attenti. Peraltro, come apprendiamo da XDA Developers, pare che in Cina già l’azienda venda i propri device senza tale brand e, pertanto, la novità riguarderebbe prevalentemente il mercato globale.

E così, a distanza di dieci anni dal lancio di Xiaomi Mi 1, ossia il primo smartphone con questo brand, per “Mi” è arrivato il momento di andare in pensione.