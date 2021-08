MIUI 12.5 Enhanced Edition per Xiaomi Mi 10/10 Pro e altri aggiornamenti

Gli aggiornamenti software dei quali parliamo oggi, 20 agosto 2021, sono sostanzialmente un duopolio di Xiaomi (includendo nel discorso anche Redmi) e Samsung, anche se sono soprattutto i primi a suscitare interesse.

Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro: le novità degli aggiornamenti

Nel corso dell’evento dello scorso 10 agosto, Xiaomi non si era limitata a presentare nuovo hardware, nelle forme dell’atteso Xiaomi MIX 4 e dei tablet Xiaomi Mi Pad 5 e Mi Pad 5 Pro, ma aveva altresì annunciato novità software sotto i nomi di MIUI for Pad e, soprattutto, MIUI 12.5 Enhanced Edition.

Delle novità portate in dote da questo nuovo aggiornamento “intermedio”, che precede la ben più attesa MIUI 13, vi avevamo già parlato in dettaglio in un nostro articolo dedicato. Subito dopo l’annuncio, la casa cinese aveva anche reso nota la lista dei primi modelli a marchio Xiaomi e Redmi che saranno destinatari di questo aggiornamento, ovviamente partendo dal mercato cinese. Ufficialmente, sappiamo che entro il 27 agosto la MIUI 12.5 Enhanced Edition arrivera su:

Ebbene, come potete vedere dallo screenshot riportato qui di seguito, ci sono già due nomi che sono essere depennati dalla lista: per Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro il roll out è già in corso e i due ex smartphone di punta del brand cinese stanno ricevendo la MIUI 12.5.7.0 Enhanced Edition.

Redmi Note 8: le novità dell’aggiornamento

Redmi Note 8 è stato uno smartphone talmente popolare che di recente il produttore ha deciso di sfruttarne il buon nome per un’edizione 2021. Il modello di cui parliamo oggi, però, è quello del 2019.

In questo momento, infatti, Redmi Note 8 si accoda ai successori Redmi Note 10 e Redmi Note 9 (e Xiaomi Mi 11 Lite) di cui parlavamo ieri: dalla Cina, è partito il roll out dell’aggiornamento alla MIUI 12.5 (ecco il nostro approfondimento dedicato).

La versione software in roll out è la MIUI V12.5.1.0.RCOCNXM e si tratta come al solito di una build Stable Beta, dunque destinata ad un numero non particolarmente ampio di utenti (e comunque solo a quelli con la versione cinese del device). Sfortunatamente, neppure questo aggiornamento contiene Android 11, che, invece, sul modello europeo è già arrivato con la MIUI 12. Le tempistiche di rilascio della MIUI 12.5 per Redmi Note 8 in altri mercati non sono ancora chiare.

Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy M01: le novità degli aggiornamenti

Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Galaxy A50 e Samsung Galaxy M01 sono i tre rappresentanti del produttore sudcoreano nella raccolta di aggiornamenti software di oggi, ma purtroppo nessuno dei tre sta ricevendo novità entusiasmanti.

Samsung Galaxy S10 Lite sta ricevendo la SMR (Security Maintenance Release) del mese di agosto 2021, il cui contenuto è già stato illustrato in dettaglio da Samsung. In particolare, sta arrivando un file OTA dalle dimensioni di 235MB con la versione firmware G770FXXS5EUG5.

Samsung Galaxy A50 era stato un enorme successo di vendite e continua a ricevere un buon trattamento lato aggiornamenti: attualmente dotato di Android 11 con One UI 3.1, in diversi mercati – Argentina, Cile, Colombia, Bolivia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico, Uruguay – è in roll out il firmware A505GUBS9CUH1 che include le patch di sicurezza di agosto 2021.

Infine, Samsung Galaxy M01, il meno famoso del trio, si sta aggiornando in India alla versione firmware M015GXXU3BUH1, comprensiva delle patch di sicurezza di luglio 2021.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi Note 8, Samsung Galaxy S10 Lite, Galaxy A50, Galaxy M01

Non tutti gli aggiornamenti descritti sono disponibili anche in Europa. In ogni caso, è possibile eseguire una ricerca manuale mediante i seguenti percorsi:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i Redmi e Xiaomi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

