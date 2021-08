Xiaomi non scherza affatto quando dice che, con Xiaomi Mi MIX 4, ritorna uno smartphone la cui serie fin dall’inizio ha superato i limiti del settore mobile, e quest’anno lo fa con un dispositivo che sa di già visto solo per i tanti leak e rumor che ci hanno accompagnato nelle ultime settimane, ma regala comunque un brivido considerando le grandi novità presenti in lungo e in largo.

Il nuovo punto di riferimento del mondo mobile

Durante l’evento Autumn 2021 New Product Launch, il colosso cinese ha svelato uno smartphone di fascia alta dotato dell’ultima generazione della tecnologia CUP (Camera Under Panel) che, assieme al telaio realizzato in ceramica, ci dà la misura di quanto Xiaomi Mi MIX 4 sia un dispositivo al top sotto ogni punto di vista. A distanza di più di 5 anni dalla presentazione della prima generazione di Mi MIX e dopo svariati milioni di dollari investiti in ricerca e sviluppo, la tecnologia CUP realizzata dagli ingegneri Xiaomi sfrutta aggiustamenti hardware e software per assicurare foto e video con la qualità che un utente si aspetterebbe da un sensore “standard”.

Grazie all’implementazione di un particolare circuito, la rifrazione della luce in entrata viene manipolata da una serie di algoritmi proprietari al fine di offrire un risultato valido in qualsiasi condizione di scatto. Dotato di un pannello AMOLED 3D curvo da 6,67 pollici con supporto TrueColor a 10-bit, il display garantisce un’esperienza utente senza esitazioni grazie al refresh rate da 120 Hz con campionamento del tocco a 480 Hz. Il telaio in ceramica di Xiaomi Mi MIX 4, nato da una lenta e meticolosa lavorazione a 1400 °C, non solo conferisce un look & feel incredibile, ma riduce il peso del 30% rendendo più comoda la sua impugnatura.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G e della tecnologia UWB – Ultra Wide Band “Point to Connect” -, al fianco del SoC di Qualcomm trova posto RAM LPDDR5 e spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1 – ad oggi il più veloce disponibile sul mercato. Lo smartphone può contare su un modulo batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W su cavo e 50 W in wireless. In caso di necessità la modalità Boost è in grado di portare la batteria al 100% di ricarica in appena 15 minuti su cavo e 28 minuti in wireless, ideale per chi ha poco tempo a disposizione ma necessita di una buona percentuale di batteria per continuare a lavorare.

Ovviamente la fotocamera rappresenta uno dei punti di forza di Xiaomi Mi MIX 4 e, per non temere il confronto con gli altri big del settore, può contare su un modulo posteriore dotato di un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP e un sensore periscopico da 8 MP con zoom ottico 5x e zoom digitale 50x.

La componente smart del nuovo smartphone Xiaomi offre traduzione in tempo reale del testo presente nelle foto e dei video, ma apre le porte anche alla traduzione e trascrizione dei contenuti audio. Proprio come i Google Pixel di ultima generazione, infatti, anche Xiaomi Mi MIX 4 svolge questo compito in locale generando le traduzioni e i sottotitoli nella propria lingua senza comunicare con l’esterno.

Scheda tecnica

Display da 6,67 pollici AMOLED 3D curvo a risoluzione 2400 x 1080 pixel con refresh rate a 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

processore Qualcomm Snapdragon 888+

8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256/5125 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1

fotocamera posteriore: sensore principale da 108 MP, sensore ultra grandangolare da 13 MP e sensore periscopico da 8 MP

fotocamera frontale sotto il display da 20 MP

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 120 W su cavo e 50 W in wireless

audio Harman Kardon, Hi-Res Audio

colorazioni: Ceramic Gray, Ceramic White e Ceramic Black

dimensioni: 162.65 x 75.35 x 8.02 mm

peso: 225 grammi

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Mi MIX 4 sarà disponibile in Cina dal 16 agosto nei seguenti prezzi:

8 + 128 GB a 4.999 yuan, circa 660 euro al cambio;

8 + 256 GB a 5.299 yuan, circa 700 euro al cambio;

12 + 256 GB a 5.799 yuan, circa 760 euro al cambio;

12 + 512 GB a 6.299 yuan, circa 830 al cambio.

Purtroppo non ci sono informazioni circa un eventuale disponibilità anche per i mercati esteri, tra cui quello italiano. Vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.