Dopo l’arrivo di Android 11 su Xiaomi Mi Note 10 e Xiaomi Mi Note 10 Pro, in queste ore il colosso cinese ha iniziato il rollout dell’ultima versione di Android anche per Xiaomi Mi 10T Lite e Redmi Note 8.

Novità aggiornamento 12.0.2.0.RJSMIXM Xiaomi Mi 10T Lite

L’aggiornamento 12.0.2.0.RJSMIXM per Xiaomi Mi 10T Lite porta con sé tutte le novità che ormai conosciamo su Android 11 e la MIUI 12.

Come aggiornare Xiaomi Mi 10T Lite

L’aggiornamento in questione per Xiaomi Mi 10T Lite è attualmente in fase di “Stable Beta”, in attesa che arrivi la versione stable. Xiaomi è solita adottare questa strategia dando così modo ad una piccola percentuale di utenti di provare la build ed eventualmente individuare bug critici che non rendono opportuno un rilascio generale. In attesa di superare questa fase, potete flashare manualmente la build (vi consigliamo di avere a portata di mano la custom recovery TWRP) scaricandola da questo link.

Novità aggiornamento 12.0.1.0.RCOCNXM Redmi Note 8

È da ormai diversi mesi che Android 11 è disponibile per Redmi Note 9 Pro, ma solo in queste ore l’azienda ha finalmente iniziato a rilasciare l’aggiornamento all’ultima versione di Android anche per Redmi Note 8.

Come aggiornare Redmi Note 8

Come abbiamo visto per Xiaomi Mi 10T Lite poco più su, anche per lo smartphone di Redmi è necessario attendere il completamento della fase di “Stable Beta”. Volendo, però, potete procedere al flash manuale della build scaricandola da questo link.