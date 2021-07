Google Contatti si rinnova secondo i canoni del Material You

Elemento simbolo del significativo rinnovamento portato da Android 12, il Material You rappresenta anche una grossa sfida per Google, che adesso deve aggiornare tutte le proprie app al nuovo design language: nel caso di Google Contatti, una buona parte del lavoro è già stata svolta.

Insomma, dopo aver visto l’aggiornamento dell’amata Google Fotocamera all’insegna del Material You, adesso scopriamo le novità per un’app meno interessante, ma altrettanto importante nell’uso quotidiano dello smartphone.

Google Contatti abbraccia il Material You

L’adeguamento di Google Contatti ai dettami del Material You rende necessarie numerose novità.

Il primo cambiamento subito visibile è rappresentato dalla barra di ricerca: quella precedente, rettangolare con gli angoli arrotondati, lascia il posto alla nuova “a pillola”. Questo elemento, insieme allo sfondo e al FAB (floating action button) non circolare che molto più in rilievo con un’ombra più marcata, si adatta al Dynamic Color.

Il cambio di colore è molto evidente nella barra e nel FAB, più lieve per lo sfondo. La tinta, comunque, differisce a seconda che il sistema sia impostato sul tema chiaro o su quello scuro.

Altri elementi che si adattano al Dynamic Color includono le lettere dell’alfabeto che organizzano i contatti e la pagina di ciascun contatto. In quest’ultima, scorrendo per nascondere l’immagine del contatto, si nota il cambio di colore anche delle voci “Chiama”, “Invia SMS” e “Video” e delle relative icone.

Il rinnovamento del design di Google Contatti secondo il Material You si traduce anche nel cambio di forma di vari tasti sparsi per l’app: nella pagina per aggiungere un nuovo contatto, il tasto “Salva” adesso è “a pillola”, mentre quello “Modifica contatto” è rettangolare con gli angoli arrotondati e si ridimensiona effettuando uno scrolling.

Su Android 12, Google Contatti guadagna anche una splash screen ridisegnata, con una nuova animazione che parte da sinistra.

Previous Next Fullscreen

Come installare l’ultima versione di Google Contatti

L’aggiornamento di Google Contatti secondo i canoni del Material You è in roll out sul Google Play Store mediante la versione 3.50 dell’app, scaricabile cliccando sul badge sottostante. Il modo migliore per gustarsi tutte le novità è su uno smartphone con Android 12, tuttavia le nuove forme sono visibili anche su Android 11.