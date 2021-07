Nel corso delle scorse ore Google ha avviato il rollout della beta 3 di Android 12. Come sempre, a poche ore dal rilascio, sono iniziati a comparire i primi articoli con le novità più succose della nuova beta, di cui stamani vi abbiamo dato qualche assaggio.

Quante novità per la beta 3 di Android 12

Ricordiamo, infatti, i nuovi toni in arrivo per le notifiche, le chiamate e le sveglie, le altre piccole novità grafiche per la sezione Sfondo e stile e non solo. Se però volete vedere dal vivo quali sono tutte le novità di Android 12 beta 3 in video, abbiamo appena pubblicato un lungo video, ben dettagliato, con tutto ciò che c’è di nuovo per quanto riguarda gli stili, le icone, la modalità a una mano, gli screenshot estesi, la rotazione dello schermo con riconoscimento facciale, le nuova animazioni, le novità di Google Fotocamera e molto altro.

Cosa ne pensate delle tante novità presenti nella beta 3 di Android 12? Qual è la funzione che vi è più piaciuta? Avete qualche funzionalità che vorreste vedere nella nuova major release di Android in programma per questo autunno? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

